痰液堆積不是小問題！醫：新一代祛痰藥物成治療新選擇

COVID-19、流感與呼吸道融合病毒(RSV)雖然在臨床表現上各有差異，但都屬於呼吸道病毒，常伴隨喉嚨痛、流鼻水與咳嗽等症狀。其中，持續分泌與堆積的痰液更是患者共同面臨的難題。 國立台灣陽明大學臨床醫學博士、胸腔內科醫生蘇一峰表示，痰液原本具有保護呼吸道的作用，但在病毒感染與發炎刺激下，卻可能轉為黏稠、難以清除，進一步影響呼吸道功能與康復速度。正因如此，痰液處理與治療不僅是緩解不適的重要環節，也是確保呼吸道疾病患者恢復健康的關鍵步驟。

為何咳嗽痰液會持續 長尾症狀＋呼吸道黏膜受損 蘇一峰醫生指出，COVID-19、流感與呼吸道融合病毒(RSV)雖然在臨床上各具特色，例如COVID-19可能引發長新冠後遺症、流感常伴隨高燒與全身痠痛，而RSV對兒童與長者則特別容易造成下呼吸道發炎與久咳不癒，但它們都有一個共同難題：痰液堆積。 此外，臨床觀察顯示，呼吸道病毒的另一個特徵是可能留下「長尾症狀」，後遺症持續時間或長或短，且不容易根治。蘇一峰醫生解釋，即使病毒本身已經清除，患者仍可能持續數周甚至數月咳嗽。 原因在於呼吸道黏膜在感染後受損，如同皮膚被刮傷，底層組織暴露後，容易因受到刺激而引發咳嗽與痰液分泌。部份患者若康復不完全，可能會出現哮喘或呼吸道反覆敏感，持續產生痰液的情況。

長期發炎分泌過多黏液 演變為痰液堆積 蘇一峰醫生補充，當身體長時間分泌過多的黏液，便可能演變為痰液堆積的情況，成為細菌或病毒的溫床。這種狀態不僅影響呼吸，也可能誘發過敏性反應，進一步增加氣喘的風險。因此，若在感染初期未能妥善控制發炎與排痰，日後就容易留下長期後遺症。 痰液本是保護呼吸道的正常分泌物，但在發炎刺激下，會轉變成大量且黏稠的分泌，反而不利於身體恢復。蘇一峰醫生表示，痰液堆積可能會影響呼吸道，增加治療的困難度。 對老人家來說，痰液清除不徹底可能增加反覆肺炎或住院的風險；不只老年人，小孩也可能因痰液堆積受影響，過多的痰與鼻涕可能引發持續性哮喘。臨床上常見的困難就是如何有效處理痰液，以改善患者生活品質。 許多人看病時只關注是否有開抗生素或抗病毒藥物，卻忽略了化痰治療的重要性。蘇一峰醫生提到，實際上痰液堆積可能延長不適感。若經過醫生評估，臨床上有時會使用祛痰藥，讓痰液變稀、清除呼吸道的阻塞物。讓痰被咳出，以減少氣管受到刺激的機會。

新一代祛痰膠囊成止痰新選擇 兼具便利性與多重功效的潛力 祛痰藥的機制大概可以分幾類，例如幫助痰液與水結合，讓痰變得稀薄、不那麼黏稠，或是打斷痰液裡的分子鏈結，進一步降低濃稠度。然而，市面上現有的祛痰藥物也有副作用。蘇一峰醫生以市面上常見的發泡劑型態為例，部分患者會抱怨藥物味道過重、帶有人工甜味，甚至感到噁心。此外，這類藥物需要溶於水後才能服用，對需要隨時用藥的人來說不太方便。目前亦有膠囊劑型的新一代祛痰藥，攜帶與服用方式較為便利，適合部分患者的使用需求。 此類祛痰藥物的主要功能在於改善痰液稠度、促進排出，部分研究還觀察到其與抗氧化、抗發炎以及幫助抗生素增效可能有關聯。在呼吸道病毒感染的情境中，能夠改善呼吸道黏液堆積，也可能對免疫系統有潛在幫助，成為支持呼吸道健康新的治療選項。

呼吸道病毒不可輕視 痰液過多影響康復時間 無論是COVID-19、流感還是RSV，3者都屬於呼吸道病毒，可能導致短期急性症狀與長期後遺問題。除了針對病毒本身的治療，如何妥善處理呼吸道的發炎與痰液問題，也是患者康復的關鍵。 蘇一峰醫生提醒，大眾應該理解這些病毒並非「好了就沒事」，而可能留下長期影響。因此，除了接種疫苗、注意個人衛生、祛痰藥物治療，正確認識痰液處理與藥物選擇，不僅有助康復，也能減少反覆呼吸道困擾。 【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】