瘦腿運動｜Sumo Squat/單腳硬拉等3招負重訓練

上次跟大家做完纖腰運動，今次輪到瘦腿出場。女士們常怕做腿的運動會腿粗，事實上，女士因為荷爾蒙的關係，會較難長肌肉，因此負重運動大多只會有塑型的效果，要極度艱苦訓練才會有肌肉男的身形，可以放心做負重運動。

另一方面，腿粗某程度上是由於脂肪積聚，只要改善飲食習慣，少油少糖少鹽，少吃零食，緊貼飲食金字塔，從而減低身體脂肪比例，再配合適量運動，雙腿自然會更有線條。

Sumo Squat