瘦腿運動｜Sumo Squat/單腳硬拉等3招負重訓練

上次跟大家做完纖腰運動，今次輪到瘦腿出場。女士們常怕做腿的運動會腿粗，事實上，女士因為荷爾蒙的關係，會較難長肌肉，因此負重運動大多只會有塑型的效果，要極度艱苦訓練才會有肌肉男的身形，可以放心做負重運動。
另一方面，腿粗某程度上是由於脂肪積聚，只要改善飲食習慣，少油少糖少鹽，少吃零食，緊貼飲食金字塔，從而減低身體脂肪比例，再配合適量運動，雙腿自然會更有線條。
Sumo Squat
- 雙腿約肩兩倍闊站立，腳趾盡量向兩邊指，雙手可向前伸直或於胸前握拳，保持平衡，同時挺胸收腹。
- 屈膝慢慢蹲下，直至大腿與地面成水平。
- 大腿四頭肌及臀大肌發力蹲起，至回復起始動作。
- 蹲下時吸氣，蹲起時呼氣。做15次為一組，做3組。
單腳硬拉
- 手持輕磅啞鈴，採站姿，雙腿分開約肩闊，保持挺胸收腹。
- 左腳保持著地，身體向前傾，啞鈴垂下，右腳跟隨身體傾斜向後舉起，至身體與地面接近水平。
- 整個動作保持右腳筆直，左腳膝關節可少許屈曲。
- 然後臀大肌及膕繩肌發力，將身體拉回起始位置。
- 身體前傾時吸氣，拉回時呼氣。做12至15次為一組，左右腳各做3組。
橫向單腳跳
- 開始時先站好，提起左腳，只用右腳發力向左邊跳。
- 只用左腳著地，右腳保持提起，左腳發力向右跳。
- 重複動作，著地時重心盡量向下沉，左右跨時盡量拉大距離。
- 左右跳約1分鐘為一組，做3組。