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健康
2025-04-25 16:45:00

瘦腿運動｜Sumo Squat/單腳硬拉等3招負重訓練

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Sumo Squat

Sumo Squat

上次跟大家做完纖腰運動，今次輪到瘦腿出場。女士們常怕做腿的運動會腿粗，事實上，女士因為荷爾蒙的關係，會較難長肌肉，因此負重運動大多只會有塑型的效果，要極度艱苦訓練才會有肌肉男的身形，可以放心做負重運動。

另一方面，腿粗某程度上是由於脂肪積聚，只要改善飲食習慣，少油少糖少鹽，少吃零食，緊貼飲食金字塔，從而減低身體脂肪比例，再配合適量運動，雙腿自然會更有線條。

Sumo Squat

  1. 雙腿約肩兩倍闊站立，腳趾盡量向兩邊指，雙手可向前伸直或於胸前握拳，保持平衡，同時挺胸收腹。
  2. 屈膝慢慢蹲下，直至大腿與地面成水平。
  3. 大腿四頭肌及臀大肌發力蹲起，至回復起始動作。
  4. 蹲下時吸氣，蹲起時呼氣。做15次為一組，做3組。
單腳硬拉手持輕磅啞鈴，採站姿，雙腿分開約肩闊，保持挺胸收腹 橫向單腳跳開始時先站好，提起左腳，只用右腳發力向左邊跳

單腳硬拉

  1. 手持輕磅啞鈴，採站姿，雙腿分開約肩闊，保持挺胸收腹。
  2. 左腳保持著地，身體向前傾，啞鈴垂下，右腳跟隨身體傾斜向後舉起，至身體與地面接近水平。
  3. 整個動作保持右腳筆直，左腳膝關節可少許屈曲。
  4. 然後臀大肌及膕繩肌發力，將身體拉回起始位置。
  5. 身體前傾時吸氣，拉回時呼氣。做12至15次為一組，左右腳各做3組。

橫向單腳跳

  1. 開始時先站好，提起左腳，只用右腳發力向左邊跳。
  2. 只用左腳著地，右腳保持提起，左腳發力向右跳。
  3. 重複動作，著地時重心盡量向下沉，左右跨時盡量拉大距離。
  4. 左右跳約1分鐘為一組，做3組。

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