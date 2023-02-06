瘦身｜減肥關鍵 研究：1個方法比斷食或生酮都更能瘦身

近年168斷食或52斷食法都深受歡迎，認為是減肥防病的好方法，但最新研究證實，「食少啲」從而減少熱量攝取，比起斷食及生酮飲食法都更能減走體重，所以想成功減肥，關鍵並非進食的時間，而是「食幾多」。
減熱量攝取
為了解間歇斷食法的減重作用，美國約翰霍普金斯大學醫學院的研究人員利用手機程式，追蹤逾550人的飲食習慣長達6年之久，發現「食幾多」才是減肥的成敗關鍵。因為團隊發現，採取限時進食減肥的間歇斷食支持者，確實比沒有約束進食時間的減肥者較容易瘦下來，但成果卻與進食的時間無關，而是限時進食的人，每日攝取的熱量平均減少約300大卡，所以能夠成功減磅。
應控制進食量
此外，每日第一餐及最後一餐的進食時間，與體重變化沒有關係，但進餐次數多及每餐多吃的人，明顯較易增磅。研究顯示，與一日三餐相比，每天多吃一餐的人，每年平均增加的體重其實只有約1磅。不過，平日一餐總熱量超過500大卡的人，體重會較容易增加。有關研究已刊載於《Journal of the American Heart Association》。
研究人員認為，今次分析顯示單是限制進餐時間未必能夠有效減肥，反而控制進食量，減少熱量攝取，才能幫助人成功瘦身。