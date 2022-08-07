瘧疾｜一文睇清瘧疾容唔容易傳染？有冇得醫？有咩預防方法？

瘧疾其實是寄生蟲感染，由瘧原蟲屬的惡性瘧原蟲、三日瘧原蟲、卵狀瘧原蟲、間日瘧原蟲及諾氏瘧原蟲入侵人體所引致，當中以惡性瘧原蟲及間日瘧原蟲較常見。瘧疾常見於氣候溫暖的地區，例如非洲、南美洲、中東、東南亞等地。

最近本港出現多宗瘧疾個案，目前有58名患者於公立醫院留醫。雖然瘧疾可以短時間內致命，但現時已有有效治療藥物，只要及早診斷用藥，未必會有生命威脅。以下講解瘧疾症狀、傳染途徑、治療及預防方法，讓大家做好防備工作。

瘧疾的潛伏期大約7至30日，患者通常有發燒、發冷、頭痛、肌肉疼痛、乏力、咳嗽、嘔吐、腹瀉等，與感冒十分相似，因此易令人掉以輕心。如果沒有及時診治，會出現併發症如神經反應異常、貧血、痙攣、血液循環系統衰竭、肺水腫、器官衰竭及昏迷，甚至死亡。

雖然瘧疾可致命，但毋須過分擔心，因為此病主要透過受感染的雌性瘧蚊傳播。即當雌性瘧蚊叮咬了瘧疾患者，受到感染後，再去叮咬其他人，才會傳播開去，而不會直接人傳人；至於相關的蚊種，香港只有於2021年於大欖涌水塘附近發現過，過去10年並未在本港市區有發現過，因此在港傳播風險非常低，當局亦會在檢疫酒店等有關地加強滅蚊工作。除蚊叮咬之外，有可能傳播的途徑包括輸入受感染的血液或血液製品、器官移植、共用刺針或針筒，及由母親傳染胎兒。

瘧疾治療方法？

視乎患者的嚴重程度和寄生蟲類型，會採取不同的治療，例如惡性瘧原蟲會主要使用羥氯奎寧，如出現抗藥性會轉用青蒿素聯合治療；醫生亦會根據需要作支援性治療，以紓緩患者的症狀。

預防方法？

香港並沒有預防瘧疾的疫苗，所以主要預防方法為避免被蚊叮咬：穿著寬鬆、淺色長袖上衣及長褲，於外露皮膚上使用含避蚊胺(DEET)的驅蚊劑；如果前往瘧疾流行的地區，應出發前最少6星期先諮詢醫生意見，在需要時獲取預防瘧疾的藥物，並依時服用。應住宿於裝有空調或蚊網的地方，或者使用蚊帳及殺蚊噴劑。