癌症化療前、中、後飲食該注意哪些？胃口不好怎辦？營養師解答！

飲食營養對於癌症病友相當重要，癌症關懷基金會執行長黃翠華營養師表示，許多研究都指出，癌症治療前後的營養狀況好壞將會直接影響治療的成效，鞏固好自己的營養對治療將會有所幫助。 不過，進行化療後常常會覺得胃口不好、不想吃東西，該麼做才能提升食慾？化療前、中、後飲食營養這部分又有哪些需要注意的地方呢？黃翠華營養師一一說明。

化療前注意 4 重點 好的營養狀況有助治療 癌友在化療前就應注意自己的營養狀況，黃翠華營養師表示，好的營養狀態除了能夠作為支持醫生治療計劃的良好根基外，在治療過程中副作用也會比較小，而且更不會因為營養不好而白血球過低被迫中斷治療、影響療效，建議癌友無論有無體重下降，在化療前都應注意以下4大重點： 關注體重：如果體重偏瘦，建議在進行療程前應增加 1 至 2 公斤，或至少維持體重不再下降；如果體重偏胖，此時不是減重的好時機，也不宜再增重，建議待完成療程後再進行減重。 均衡飲食：除了要均衡攝取六大類食物外，食物挑選也應多樣多色，這樣能讓自己攝取到許多不同的抗癌防癌營養素。 適度運動：運動可以幫助身體細胞獲得好的營養與充足的氧。 保持平靜感恩愉悅的情緒：情緒會影響個人的治療成效，癌症關懷基金會觀察發現常帶著積極感恩心情的癌友治療成效更好，治療歷程也會更加順利。

化療期間胃口不好 可用 3 方法調整飲食 而在化療期間仍要持續關注自己的體重、營養狀況。不過這時癌友可能會因為治療副作用而有胃口不好、噁心嘔吐、全身倦怠等情形，除了與醫生討論是否能透過其他藥物緩解、改善副作用外，黃翠華營養師建議在化療期間飲食可以注意以下重點進行調整： 消化吸收好風味的食物選擇：這段期間建議以易消化吸收、質地柔軟、方便吃的食物為優先選擇，以蛋白質為例，如：豆腐、蒸魚、燉雞、蒸蛋等都是好選擇，而全穀雜糧類可以多些變化，如果吃不下飯可以南瓜、番薯、馬鈴薯、淮山等替代。 在化療期間味覺也有可能變得不一樣，癌友可以依照自己的感覺不需勉強，偶爾想吃重口味一點的也無妨，調味可以有多種變化，如：日式的柚子醬油、歐式的香草植物風味等都可以多嘗試。 小量多餐：若吃不下平常一餐的量，可以分散成正餐加點心，點心以方便取得為原則，如：豆漿配小雜糧餐包、奶粉加綜合穀粉等，有些時候胃口比較好也可以把握時機多吃一些。 塑造一個愉悅的進食環境：像是放點音樂、邊看電視等，可以淡化不舒服的感覺，而多活動也可以減少腹脹，讓自己比較可以吃得下東西。