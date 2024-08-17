癌症年輕化 美50歲以下罹癌比例上升 大腸癌胃癌都上榜

全球每年發現的癌症個案都持續上升，近年更有年輕化趨勢。美國癌症協會的分析更發現，有17種癌症在年輕人身上的發病率比50歲以上年長人士為高，包括大腸癌、血癌、卵巢癌等，而部分癌症則明顯與肥胖有關，例如腎臟與腎盂癌、膽囊與其他膽道癌、胰臟癌及肝癌等。

根據刊載在《The Lancet Public Health》的報告，美癌症協會利用北美中央癌症登記處及美國國家衛生統計中心的數據進行分析，這些數據涵蓋2,300萬人及34種不同癌症。結果發現年輕人更大機率患上其中17種癌症，包括胃癌、小腸癌、雌激素受體陽性乳癌、卵巢癌、女性的肝臟和肝內膽管癌、與HPV病毒無關的女性口腔和咽喉癌、肛門癌、大腸癌、子宮體癌、膽囊和其他膽管癌、腎臟和腎盂癌、胰臟癌、骨髓瘤、非賁門部胃癌、睾丸癌、血癌及卡波西氏肉瘤。

勿自恃年輕勿視徵狀

報告指出，以子宮體癌為例，1990年代出生的人，發病率比1950年代出生的人高1.5倍，卵巢癌的發病率則高12%。同時，1990年代出生的人，胰腺癌、胃癌、小腸癌的發病率更是1950年代的人2至3倍。不過，研究亦顯示，年輕一代罹患香煙及HPV相關癌症呈下降趨勢，反映控煙及接種疫苗的成效。

專家指出，目前未清楚為何有些癌症在年輕人身上的發病率上升，推測可能是環境與生活方式變化有關。癌症的形成需要時間，若二、三十歲便患癌，便代表患者早於十幾歲甚至幾歲大已經接觸誘發癌症的物質或原因。他們又提醒公眾切勿自恃年輕而忽視患癌徵狀，若出現無法解釋的異常出血、疼痛、疲倦及體重減輕等，都應該提高警覺。