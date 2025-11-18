癌症患者生蛇風險高 接種疫苗有效防蛇 望政府納入疫苗接種資助計劃

研究顯示，每3個人當中就有一人一生中會生蛇，而癌症患者的風險更比一般人顯著地高。接種帶狀疱疹疫苗可有效顯著減低出現生蛇的風險，亦有癌症治療臨床指引建議，癌症患者應接種疫苗以預防生蛇，保障治療過程的順利進行。癌症資訊網慈善基金呼籲政府應與慈善機構或醫院合作，為癌症患者提供疫苗接種補貼或免費接種服務，以增加接種疫苗的意願。

內科腫瘤科專科醫生吳劍邦指，「與一般人相比，接受化療的癌症患者生蛇的風險可高達25倍。生蛇風險在癌症確診後的首2年內特別高，而且風險在其後時間仍然顯著，除生蛇引起的神經痛楚，癌症患者更容易引發嚴重併發症。免疫力低下人士例如癌症病人，出現生蛇併發症的風險比一般人高，而且生蛇的症狀往往更持久、範圍更廣，更可能演變成病毒血症、肺炎、肝炎、腦炎等嚴重併發症，復發生蛇的風險亦更高。在生蛇急性感染期，癌症患者往往需要暫停化療，這不但影響整體治療成效，亦增加急症入院、住院和抗病毒藥物使用的風險。另一方面，治療生蛇的抗病毒藥物可能與癌症治療藥物產生相互作用，需由醫生仔細調整藥物方案。」

與此同時，英國研究指出，成人生蛇患者日後患癌的風險比一般人高出2.4倍。另一研究亦發現，新冠疫情後，生蛇會增加大腸癌的風險，影響可持續超過3年。癌症權威指引建議，癌症患者應接種疫苗以預防生蛇。不論是在癌症治療開始前、治療期間或完成後，均可考慮接種。對於接受持續治療的患者，應在免疫反應最穩定的時期進行接種，關鍵是為每位患者作出個別評估。

近四成癌症患者曾生蛇

癌症資訊網慈善基金一項針對癌症患者的線上問卷調查發現，近40%受訪者曾經生蛇。受訪者普遍對生蛇感到憂慮，包括生蛇引起的疼痛、影響日常生活、延誤癌症治療，以及引發嚴重併發症等。調查亦發現，近70%受訪者認為癌症治療過程中預防生蛇極為重要。

癌症資訊網慈善基金主席方嘉儀指，三分二受訪者認為疫苗費用負擔是主要阻礙因素，尤其在家庭月入2萬元以下的群體中情況更為明顯。其次，六成病人擔心疫苗可能干擾癌症治療計劃，並對疫苗認知不足。

癌症資訊網慈善基金認為應加強健康教育，普及風險知識。同時呼籲衛生防護中心審視加入癌症病人接種蛇針的建議，以及政府與公立醫院為患者提供疫苗接種補貼或免費接種，增加病人接種疫苗的意願，減低癌症病人生蛇的發病率和出現嚴重併發症的風險。