癌症新發現 免疫細胞反應助預測癌病發展及治療效果

癌症是最常見的疾病之一，縱使治療大為進步，但每年仍奪去不少人的性命。有研究就發現，可以透過檢測癌細胞附近的免疫細胞，預測癌病的進展及對治療的反應，有助醫生採取更有效措施對付癌病。

17%的腫瘤免疫環境較不活躍，整個腫瘤內外的 T 細胞、B 細胞和巨噬細胞數量都較少。

17%的腫瘤免疫環境較不活躍，整個腫瘤內外的 T 細胞、B 細胞和巨噬細胞數量都較少。

24%的肺癌內部有少量T細胞和巨噬細胞浸潤，但外部則有很多B和T細胞而沒有很多巨噬細胞。

24%的肺癌內部有少量T細胞和巨噬細胞浸潤，但外部則有很多B和T細胞而沒有很多巨噬細胞。

28%的肺癌具有非常活躍的免疫環境，腫瘤內部和外部均有大量T細胞、B細胞和巨噬細胞。

28%的肺癌具有非常活躍的免疫環境，腫瘤內部和外部均有大量T細胞、B細胞和巨噬細胞。

該項由倫敦大學學院及另一間研究所合作進行的研究，根據T細胞和 B細胞、巨噬細胞和嗜中性球等參與免疫反應的白血球細胞，對肺癌周圍發現四種不同的環境類型作出分類，包括：

腫瘤環境人人有別

研究顯示，免疫 T 細胞和 B 細胞免疫浸潤程度較低，但嗜中性球水平較高的癌症更有可能擴散到身體的其他部位，因此相信測量中性粒細胞的數量，可能是一種幫助醫生確定病人是否需要額外治療以防止癌症擴散的好方法。有關研究已刊載於《Cancer Discovery》。

研究人員指出，腫瘤環境是癌細胞、免疫細胞、結構蛋白和血管等形成的混合物，而每個病人的腫瘤環境都可能有所不同，故此觀察腫瘤的情況及及周圍環境，有助於更準確了解疾病進展，以及對治療的反應。