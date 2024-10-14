癌症治療突破 日學者開發技術或增標靶治療療效降副作用

癌症是最常見的疾病殺手，每日便有逾100人確診患病，近年標靶治療成為癌症治療的主要手段之一。而日本有研究團隊最近成功開發能夠在體內改變蛋白質「身份辨識」的技術，有望為癌症標靶治療帶來革命性進展，或能幫助大幅提升療效及減低治療的副作用。

新型白蛋白

這項技術由日本理化學研究所(RIKEN)研究團隊開發的技術，核心在於操控血液中白蛋白(albumin)表面的醣類分子(glycans)標記，繼而精準控制白蛋白與不同組織的結合能力。之前的研究已確認，不同醣類標記模式能引導白蛋白與特定組織結合，例如A模式標記的白蛋白能與人類結腸癌細胞結合，再經由膀胱排出，而B模式標記的白蛋白則會被肝臟吸收，再經由腸道排出。

研究人員進一步運用「點擊釋放」(click-to-release)反應，將A模式標記附於白蛋白，製造出「白蛋白-1」，然後再設計一種「轉換載體」，攜帶B模式標記，並設計一個與白蛋白-1上的標記「配對」的分子。當「白蛋白-1」與「轉換載體」相遇時，就如用鎖匙開鎖一樣， B模式標記取代了部分A模式標記，形成同時具 A、B兩種標記的新型白蛋白——「白蛋白-2」。