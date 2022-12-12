癌症照顧者 適時找支援勿死頂

癌症是本港死因之首，佔總數約三分一，而2020年癌症新增個案，比10年前亦上升30%。不少癌症患者需要別人照顧，尤其晚期患者。調查發現，癌症病患照顧者的身心狀況並不理想，感到抑鬱，甚至覺得失去自己人生。香港防癌會籲照顧者先照顧自己，適時尋求支援，不要「死頂」。 一名80歲女性乳癌患者，手術後正在復康，主要照顧者為同住的80歲丈夫。因為獨力照顧有困難，於是參加了香港防癌會的復康療程，住院舍兩個月。非同住女兒來訪時卻投訴父親，「不是在家復康較舒適嗎？」「為何瞓床？不是要多走動嗎？」忍無可忍下父親回應，「為何你不帶母親回家照顧？」這些個案屢見不鮮。

四成人感失去人生 普遍認為照顧者會面對情緒壓力、減少個人時間、經濟壓力、缺乏社交感覺孤獨，為了解他們的實際情況及疫情對他們的影響，香港防癌會早前作出調查。有六成照顧者為40至59歲，逾半屬在職人士；而癌患者55%為晚期，七成屬60歲或以上。受訪者成為照顧者平均有兩年，超過一半人曾感到心靈身體疲累；九成人因而減少行街購物以及與朋友聚會時間，甚至有38%人感到失去人生。 只有少數人尋求支援 新冠疫情之下，因為治療或覆診要改期、擔心自己確診而患者無人照顧等，都令受訪者感到多一重焦慮，而即使疫情相對緩和的期間，平均焦慮指數仍比疫情前高17%。八成人亦感疫情一日未完，壓力都一直存在。香港防癌會癌症教育小組委員會主席廖敬賢表示，「有六成人出現抑鬱徵狀，甚至有11%因壓力而出現自殺傾向，這值得我們重視，可是會尋求專業協助的僅17%。」