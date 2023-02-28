癌症篩查 增治愈 減成本

癌症是香港市民健康的頭號威脅，其實癌症的演變過程漫長，由原位癌到侵入性癌症，再演變轉移性癌症，一般需時數年至數十年。如果在初期能夠檢驗出來並治療，將大大提升治愈的機會；也有助減低治療成本。因此不同醫學團體和病友組織均希望政府當局能夠推動全面癌症篩查。 香港精準腫瘤醫學會主席、臨床腫瘤科專科醫生區兆基舉例，「以肺癌為例，約七成人確診時屬第三或四期，其實當中最常見的非小細胞肺癌，第一期的治愈率有92%，第四期只剩5%，大腸癌情況亦相近。」至於醫療費用，研究顯示，在確診後7至12個月期間，一期肺癌治療成本不足5萬美元(約39萬港元)，四期個案則近17萬美元(約132萬港元)，相差甚遠。

健康教育亦見不足 事實上，香港的癌症篩查比西方國家落後，例如大腸癌在美國於1980年已開始有篩查，香港則於2018年方實行；2013年美國推行肺癌篩查，香港至今仍未有相關先導計劃。區兆基補充，「即使政府沒有提供篩查服務，有能力負擔的人士也可以自費做檢查，可惜是癌症的宣傳教育不足，市民並不知道自己應該做篩查，到出現徵狀才求醫，往往已經太遲。」 拯救整個家庭 全球華人乳癌組織聯盟主席王天鳳表示，「在乳癌方面，沒有高危因素的患者比有高危因素的患者更多，若乳癌篩查同樣如先導計劃般只顧及高危群組，或令不少患者錯失治療黃金機會。」同路人同盟秘書陳偉傑指出，「早前香港肺健康月活動為30人免費照低劑量肺CT，結果篩查出一名第一期肺癌患者，現已接受治療和康復中，不但救回一條命，也拯救了一個家庭。」癌症資訊網創辦人吳偉麟認為，「早期肺癌沒有徵狀，到出現徵狀大多已達晚期。早發現早治療十分重要，其中一個方法就是肺癌篩查。」