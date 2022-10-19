癌症｜九成患者受癌疲憊折磨！正確營養介入擺脫惡性循環

台灣衛生福利部公布2021年台灣人十大死因，果然仍由「癌症」蟬連榜首，去年一年，共奪走5萬1565條生命。但你知道嗎？除了癌細胞擴散所帶來的生命威脅外，癌因性疲憊更是許多癌友會面臨到的問題。對此，台灣腸癌病友協會理事長蔣鋒帆點出「癌因性疲憊(cancer-related fatigue)」危機，表示絕大多數的癌友在接受治療同時，會感受到「與活動量不成比例的疲憊感」，並因此影響生活，甚至讓醫師不得不將治療劑量調低，進入病程發展加快的「惡性循環」。

身體消耗加快 癌友異常疲憊、活動力下降

有些癌友會將癌因性疲憊誤以為是癌症治療的「常態」，事實並不然，蔣鋒帆理事長強調，與其他因素導致的營養不良不同，癌因性疲憊患者即便與常人攝取一樣的食物類型及分量，營養流失速度仍比較快，因為癌症對人體的影響是「全身性」的。此外，不論是手術、化療、放療還是標靶治療，也都會引發體內慢性發炎反應，變相增加身體的消耗。

台灣腸癌病友協會榮譽理事長王輝明提醒，癌因性疲憊所造成的食慾不佳、營養流失，會讓患者演變成「惡病質」，假如沒有及時介入扭轉，平均餘命可能只有3個月而已。最簡單的判別方式就是問患者一句：「你可以自由自在地去便利商店買東西嗎？」假如癌友連此行為都感到吃力，家屬一定要加倍重視，趕緊讓醫師介入治療。