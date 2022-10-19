癌症｜九成患者受癌疲憊折磨！正確營養介入擺脫惡性循環

台灣衛生福利部公布2021年台灣人十大死因，果然仍由「癌症」蟬連榜首，去年一年，共奪走5萬1565條生命。但你知道嗎？除了癌細胞擴散所帶來的生命威脅外，癌因性疲憊更是許多癌友會面臨到的問題。對此，台灣腸癌病友協會理事長蔣鋒帆點出「癌因性疲憊(cancer-related fatigue)」危機，表示絕大多數的癌友在接受治療同時，會感受到「與活動量不成比例的疲憊感」，並因此影響生活，甚至讓醫師不得不將治療劑量調低，進入病程發展加快的「惡性循環」。
身體消耗加快 癌友異常疲憊、活動力下降
有些癌友會將癌因性疲憊誤以為是癌症治療的「常態」，事實並不然，蔣鋒帆理事長強調，與其他因素導致的營養不良不同，癌因性疲憊患者即便與常人攝取一樣的食物類型及分量，營養流失速度仍比較快，因為癌症對人體的影響是「全身性」的。此外，不論是手術、化療、放療還是標靶治療，也都會引發體內慢性發炎反應，變相增加身體的消耗。
台灣腸癌病友協會榮譽理事長王輝明提醒，癌因性疲憊所造成的食慾不佳、營養流失，會讓患者演變成「惡病質」，假如沒有及時介入扭轉，平均餘命可能只有3個月而已。最簡單的判別方式就是問患者一句：「你可以自由自在地去便利商店買東西嗎？」假如癌友連此行為都感到吃力，家屬一定要加倍重視，趕緊讓醫師介入治療。
低醣、優脂、高蛋白 正確營養補充擺脫癌疲憊
為讓患者保有足夠體力，應付接踵而來的抗癌治療，癌因性疲憊除了須及時接受藥物治療之外，正確的營養補充也相當重要，歐洲靜脈暨腸道營養醫學會也針對癌症患者提出「低醣、優脂、高蛋白」的飲食建議。王輝明榮譽理事長說明，癌細胞在增生時，需要耗費大量醣類，也就是說，控制醣類的攝取是必須；此外，攝取優質脂肪如Omega 3，也可達到抗發炎、抗氧化的效果；高蛋白，則是確保身體有足夠建構身體組織的原料。
王輝明榮譽理事長提到，假設患者真的食慾不佳、食不下嚥，也可利用特殊的營養品補給，透過最直接的方式補足營養。「一天兩瓶營養品，膳食纖維相當於六盤椰菜；優質脂肪量等同兩大塊深海魚肉；蛋白質含量則可比擬五瓶半的牛奶」，呼籲大眾勿忽略癌症治療時的營養補充。
抗癌需醫師與患者攜手 共同面對健康問題
面對癌症，癌友需要的是「全面抗戰」，而這包含攝取良好營養、適當運動，以及醫師與患者之間的相互配合，蔣鋒帆理事長表示：「追求健康，除了醫師協助之外，患者也有很大的責任，一起努力，才能提升治愈率！」
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