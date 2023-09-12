癌症｜全球30年間年輕癌症患者暴增近80%

醫學不斷進步，很多癌症治療都有改善，但癌症仍然是主要致死因之一。最新研究更發現，全球50歲以下的癌症患者，在過去30年間暴增近80%，而每年因為癌症死亡的年輕患者更超過100萬，箇中原因與現代人的不良飲食習慣有很大關係！
暴增八成
該項大規模研究由蘇格蘭愛丁堡大學與中國杭州浙江大學醫學院合作，收集來自204個國家、涵蓋29種癌症的數據，並針對性分析14歲至49歲人士的癌病新症、死亡個案、治療效果和風險因素等，以了解1990年至2019年之間的變化。
結果發現，全球早發性癌症、即確診年齡在50歲以下的病例，在1990年有182萬宗，到2019年則暴增至326萬宗，增幅近八成。期間癌病致死的人數則增加近三成，每年有超過100萬名年輕癌症患者死亡。
乳癌佔最大比例
各類癌症中，乳癌所佔比例與死亡人數最多，每10萬人中分別有13.7宗病及3.5宗死亡。而過去30年間，早發性氣管癌和前列腺癌病例增長最為迅速，每年增長比率分別為2.28%和2.2%％。有關研究已刊戴於《BMJ Oncology》。
不良生活習慣有關
研究人員指出，目前仍在分析癌症數字上升的原因，但表示不良飲食及生活習慣，包括飲酒、吸煙、缺乏運動和肥胖等是關鍵因素；並預計到2030年，全球早發性癌症新症及死亡個案將進一步上升兩至三成。故呼籲人們採取措施減低患病風險，包括遠離煙草、保持良好飲食習慣及多做運動等等。