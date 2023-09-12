癌症｜全球30年間年輕癌症患者暴增近80%

醫學不斷進步，很多癌症治療都有改善，但癌症仍然是主要致死因之一。最新研究更發現，全球50歲以下的癌症患者，在過去30年間暴增近80%，而每年因為癌症死亡的年輕患者更超過100萬，箇中原因與現代人的不良飲食習慣有很大關係！

暴增八成

該項大規模研究由蘇格蘭愛丁堡大學與中國杭州浙江大學醫學院合作，收集來自204個國家、涵蓋29種癌症的數據，並針對性分析14歲至49歲人士的癌病新症、死亡個案、治療效果和風險因素等，以了解1990年至2019年之間的變化。

結果發現，全球早發性癌症、即確診年齡在50歲以下的病例，在1990年有182萬宗，到2019年則暴增至326萬宗，增幅近八成。期間癌病致死的人數則增加近三成，每年有超過100萬名年輕癌症患者死亡。