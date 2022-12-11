癌症｜前列腺癌荷爾蒙治療無可取代？

門診有位63歲的王男，在41歲已經診斷出有前列腺癌，病史已達22年之久。王男發現前列腺癌時就接受手術治療，惟病理報告發現有淋巴轉移，便開始使用荷爾蒙治療；一開始使用的是口服藥物，後改成長效針劑荷爾蒙治療，目前病情控制仍舊穩定。 晚期前列腺癌 荷爾蒙為治療骨幹 台中榮總泌尿外科王賢祥醫師表示，上述案例是他的病患，是使用荷爾蒙治療長期穩定控制的例子。若按照轉移型前列腺癌荷爾蒙治療的一般狀況，大概藥物使用兩年左右就會出現抗藥性，但王男在手術後就開始使用荷爾蒙療法並持續近20年，幸運擁有對藥物良好的適應性。對於前列腺癌第四期的病患來說，即便已發展成荷爾蒙抗性，除了加上後線的治療藥物外，還是需要持續使用荷爾蒙，避免疾病惡化更快。 若為早期前列腺癌，其實不需要荷爾蒙治療，而是以手術或電療為主。在中風險侷限性的前列腺癌患者，可以在接受電療外，再加6個月的短期荷爾蒙治療；高風險侷限性前列腺癌患者，若選擇電療，則需合併2至3年荷爾蒙治療。王賢祥醫師說明，荷爾蒙治療的角色主要是使用在第三期以後，尤其到第四期的階段，荷爾蒙治療就屬骨幹治療。

抑制男性荷爾蒙 避免前列腺癌惡化 前列腺又稱為前列腺，在男性膀胱出口，為男性特有的一種腺體，是製造精液的重要部分。前列腺癌因發展、擴散相對緩慢，早期症狀不明顯，而初期症狀更常與良性前列腺增生相似。前列腺癌細胞增長受到男性荷爾蒙的影響，當腫瘤診斷時已無法靠手術或電療控制，亦即所謂晚期前列腺癌，多以荷爾蒙為主要的治療方式，也就是藉由阻斷男性荷爾蒙，讓癌細胞缺乏養分來源。 醫師解釋，荷爾蒙治療原理來自1966年諾貝爾醫學獎得主哈金斯及勞斯的研究，他們發現前列腺癌細胞的生長跟男性荷爾蒙有關。當抑制體內男性荷爾蒙濃度，就可抑制前列腺癌生長。後來將此研究成果應用到前列腺癌症治療上，改善病患的疾病控制率。王賢祥醫師補充解釋，早期是直接用外科手術把睾丸切除，因睾丸切除後就可直接抑制男性荷爾蒙，如此達到控制前列腺癌的目的。