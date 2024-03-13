熱門搜尋:
LOONG 9 國泰航空 23條立法 大嶼山地震 米芝蓮 Belgravia Place 泰峯 李龍基 大光麵 八達通全國通 流感 日圓匯率 網上熱話 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 炎明熹 食譜 減肥
Ad Block Ad Block
返回
健康
2024-03-13 18:00:00

癌症｜港大研雙重抗腫瘤疫苗 有望成癌症新療法

分享：
癌症｜港大研雙重抗腫瘤疫苗 有望成癌症新治療方法

癌症｜港大研雙重抗腫瘤疫苗 有望成癌症新治療方法

根據醫院管理局的數字，2020年有14,805人因癌症離世，佔全港整體死亡人數的29.2%。香港大學李嘉誠醫學院的研究團隊發現嶄新的癌症治療方法，從γδ-T細胞中提取的外泌體有直接的抗腫瘤效果，而開發為腫瘤疫苗時亦能有效誘導腫瘤特異性免疫反應。有關研究已發表在著名科學期刊《細胞外囊泡雜誌》。

直接殺死腫瘤細胞

外泌體是由細胞分泌的納米級顆粒，包含脂質、蛋白質和核酸等不同物質，在細胞通訊中扮演重要角色。研究團隊在是次研究中，集中於罕見的T細胞亞群，人類γδ-T細胞的外泌體，可直接殺傷腫瘤細胞及加強T細胞反應。結果發現，γδ-T細胞衍生的外泌體(γδ-T-Exos)具雙重抗腫瘤活性，其細胞毒性分子和免疫刺激分子，可直接殺死腫瘤細胞，同時刺激免疫系統。

Ad Block

促進腫瘤特異性T細胞反應

γδ-T-Exos可以作為免疫佐劑，增強細胞的抗原提呈表達和分泌更多炎性分子，提高免疫系統識別和攻擊腫瘤細胞的能力。相比僅使用γδ-T-Exos，將腫瘤相關抗原載入γδ-T-Exos中研發成腫瘤疫苗，可更有效促進腫瘤特異性T細胞反應。

研究團隊在小鼠模型中利用同種異體γδ-T-Exos(來自不同個體)的疫苗與利用自體γδ-T-Exos(來自相同個體)的疫苗，展示出相似的預防和治療效果，意味著這方法適合集中批量和標準化生產。而疫苗具有雙重抗腫瘤活性，能夠有效殺死腫瘤細胞，並通過誘導T細胞免疫反應間接殺傷腫瘤細胞，較現有的疫苗策略能更好地控制腫瘤。

Ad Block
港大研雙重抗腫瘤疫苗 有望成癌症新治療方法

港大醫學院臨床醫學院兒童及青少年科學系教授涂文偉(左一)及其研究團隊。

Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受