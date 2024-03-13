癌症｜港大研雙重抗腫瘤疫苗 有望成癌症新療法

根據醫院管理局的數字，2020年有14,805人因癌症離世，佔全港整體死亡人數的29.2%。香港大學李嘉誠醫學院的研究團隊發現嶄新的癌症治療方法，從γδ-T細胞中提取的外泌體有直接的抗腫瘤效果，而開發為腫瘤疫苗時亦能有效誘導腫瘤特異性免疫反應。有關研究已發表在著名科學期刊《細胞外囊泡雜誌》。

直接殺死腫瘤細胞

外泌體是由細胞分泌的納米級顆粒，包含脂質、蛋白質和核酸等不同物質，在細胞通訊中扮演重要角色。研究團隊在是次研究中，集中於罕見的T細胞亞群，人類γδ-T細胞的外泌體，可直接殺傷腫瘤細胞及加強T細胞反應。結果發現，γδ-T細胞衍生的外泌體(γδ-T-Exos)具雙重抗腫瘤活性，其細胞毒性分子和免疫刺激分子，可直接殺死腫瘤細胞，同時刺激免疫系統。