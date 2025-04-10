癌症｜防癌要早 12項高危行為增加患病風險要小心

你或以為癌症是突然來襲，實際上它是日積月累而成的產品，有營養學者列出12項高危行為，包括吃錯食物、又煙又酒、缺少運動等不良生活習慣，而長期壓力與睡眠不足則不但會影響免疫功能，更會讓身體無法有效修復細胞，成為癌症背後的隱形推手。

12項高危行為 根據世界衛生組織的建議，盡量改變或避開12項高危行為，便可以降低患上癌症的風險： 1.加工肉品吃太多： 香腸、火腿、煙肉等加工肉品含有亞硝酸鹽及其他致癌物。 2.經常食用油炸與高溫燒烤食物： 炸雞、燒烤、鍋貼等高溫料理，容易產生致癌物質，尤其反覆使用的油類便更為危險。 3.蔬菜水果吃太少： 缺乏蔬果會讓膳食纖維不足，腸道無法順利排出毒素，容易堆積致癌因子。 4.吸煙和二手煙： 煙草產品釋出的有害物質可直接破壞細胞DNA，是導致癌症產生。 5.飲酒過量： 酒精會在體內代謝為致癌物乙醛，令正常細細胞出現異變。 6.肥胖及代謝綜合症： 肥胖人士體內往往存在慢性發炎，容易刺激腫瘤生成。

7.缺少運動、久坐不動： 坐得太多會令新陳代謝變慢、免疫力下降，增加罹癌風險。 8.長期壓力和睡眠不足： 壓力荷爾蒙過高會抑制免疫功能，睡眠質素欠佳也會使身體無法有效修復細胞。 9.接觸環境毒素： 空氣中的懸浮粒子，以及環境中的塑化劑、重金屬等，可經由呼吸、飲食、皮膚接觸進入體內，帶來致癌風險。 10.感染某些病毒或細菌。 11.過度暴曬： 不做防曬、長期在戶外暴曬，令皮膚接觸過量紫外光，可能導致皮膚細胞突變，增加罹患皮膚癌的機會。 12.忽略定期健康檢查： 癌症初期通常沒有明顯症狀，而定期做篩檢則有助盡早發現，透過及早治療提高治愈機會。