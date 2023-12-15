三陰性乳癌 治療不再受限

乳癌是本港女性最常見的癌症之一，如果荷爾蒙雌激素受體(ER)、荷爾蒙黃體素受體(PR)及標靶受體HER2均呈陰性，就稱為三陰性乳癌。臨床腫瘤科專科醫生戴燕萍指，三陰性乳癌屬侵蝕性癌，好發於年輕女性，傳統治療上有較大限制，近年則出現新方向，在化療上加入其他療法，提升平均存活期。 乳癌可分為原位癌及侵蝕性癌，須由醫生在顯微鏡下分辨。原位癌亦可稱作0期乳癌，即癌細胞已形成，但尚未侵蝕超過基底細胞，及未出現擴散情況；侵蝕性癌則指癌細胞已侵蝕超過基底細胞，其後出現侵蝕或轉移的風險亦會增加。



好發於年輕女性 據本港的統計資料，乳癌患者的年齡中位數是58歲，有研究指出，40歲開始，患上乳癌的風險就會增加。戴燕萍指，三陰性是乳癌中的其中一個款式，醫生一般會在癌細胞上抽取組織化驗及測試，以確定腫瘤的款式。」荷爾蒙型乳癌主要發生在較年長的女性，而三陰性、HER2等較惡的類型則好發在年輕患者身上。三陰性佔整體乳癌約5%，主要與家族遺傳及基因變化有關，值得一提的是，大部分三陰性患者均帶有BRCA基因突變。 治療選擇較少 因三陰性不同荷爾蒙受體陽性，或HER2受體陽性的類型，不能使用荷爾蒙藥或標靶藥治療。以往三陰性乳癌患者的治療選擇較少，主要依賴化療，但很多時療效並不理想，亦會有脫髮、作嘔作悶及影響抵抗力等副作用，加上化療非選擇性針對癌細胞，或損害身體其他組織。

