丙肝及早處理 避免癌變

各種病毒性肝炎，以丙型肝炎(丙肝)屬於病情發展比較嚴重的一種。腸胃肝臟科專科醫生李永恆指出，感染丙肝後有七成人會變成慢性肝炎，他們如果不知道自己有這個病，或知道而沒有處理，很大可能逐步變成肝纖維化、肝硬化甚至肝癌。 李永恆表示，「丙型肝炎若沒有適當處理，肝臟的發炎過程持續，大約20年左右便有可能發展至肝硬化，若仍不處理，再過10年左右，肝癌的風險也會大大增加。」

港約有二萬患者 本港曾有研究顯示，大約0.3%的人口患有丙肝，即大約二萬多人。而重要的是，丙肝的高危群組較明顯，包括濫藥、以針筒注射毒品、不安全性行為、曾以受污染刺針紋身，以及早年曾輸入受污染血液樣品等人士。自1991年起，紅十字會為收集所得的血液作丙肝測試，故近年因輸血感染的數字已大幅減少。 有望斷尾 另一點重要的是，現時丙肝「有藥醫」。李永恆稱，「早期治療丙肝主要用干擾素和利巴韋林，但現在已比較少用，原因包括它們的療效相對於現在的新藥並不顯著，但副作用卻相對多，病人因副作用而需停藥的比率較高。隨著醫學進步，近年已有丙肝的口服藥物出現，稱為DAA(直接抗病毒藥物)，只需每天服一粒，免卻了部分病人對於每星期打針的顧慮。另一好處是副作用較少，大部分病人可在不受副作用妨礙之下完成整個療程；而更重要的好處是約97%丙肝病人完成療程後可斷尾，大大減低發展成肝硬化、肝癌及因肝病致死的風險。」

