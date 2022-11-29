丙肝及早處理 避免癌變

各種病毒性肝炎，以丙型肝炎(丙肝)屬於病情發展比較嚴重的一種。腸胃肝臟科專科醫生李永恆指出，感染丙肝後有七成人會變成慢性肝炎，他們如果不知道自己有這個病，或知道而沒有處理，很大可能逐步變成肝纖維化、肝硬化甚至肝癌。
李永恆表示，「丙型肝炎若沒有適當處理，肝臟的發炎過程持續，大約20年左右便有可能發展至肝硬化，若仍不處理，再過10年左右，肝癌的風險也會大大增加。」
港約有二萬患者
本港曾有研究顯示，大約0.3%的人口患有丙肝，即大約二萬多人。而重要的是，丙肝的高危群組較明顯，包括濫藥、以針筒注射毒品、不安全性行為、曾以受污染刺針紋身，以及早年曾輸入受污染血液樣品等人士。自1991年起，紅十字會為收集所得的血液作丙肝測試，故近年因輸血感染的數字已大幅減少。
有望斷尾
另一點重要的是，現時丙肝「有藥醫」。李永恆稱，「早期治療丙肝主要用干擾素和利巴韋林，但現在已比較少用，原因包括它們的療效相對於現在的新藥並不顯著，但副作用卻相對多，病人因副作用而需停藥的比率較高。隨著醫學進步，近年已有丙肝的口服藥物出現，稱為DAA(直接抗病毒藥物)，只需每天服一粒，免卻了部分病人對於每星期打針的顧慮。另一好處是副作用較少，大部分病人可在不受副作用妨礙之下完成整個療程；而更重要的好處是約97%丙肝病人完成療程後可斷尾，大大減低發展成肝硬化、肝癌及因肝病致死的風險。」
早醫療效較佳
現時本港有不同的DAA藥物，療程由8至12星期不等，李永恆認為，「療程的長短要視乎各種因素，包括肝病的嚴重程度，本身所患的丙肝病毒的類型，過往曾否接受相關治療，本身有否其他疾病，以及所選擇的藥物等。」
李永恆強調，療程長或短並非最重要，最重要是盡早開始治療，「例如在剛開始有慢性丙肝時治療，或已經併發肝硬化時才開始治療，療效就有很大分別。若可在病情早至中期發現，立即開始療程，療效肯定較為理想。」因此如發現有噁心嘔吐、茶色小便和黃疸，需及早就醫，而高危群組人士也應檢查有否受感染。
小心藥物相沖
丙肝新藥療效顯著兼少副作用，李永恆提醒，若丙肝患者感染新冠，或本身患有某些長期病，必須告知醫生，「例如某些新冠藥物會影響丙肝藥物的療效，或增加丙肝藥物的副作用。還有，使用多年的他汀類(Statin)降膽固醇藥，本身十分安全，但有少部分病人會有肌肉酵素上升、肌肉疼痛等副作用，若需同時服食丙肝藥物，必須告知醫生，讓醫生進行較緊密的監察，有需要時可調節他汀的劑量。」