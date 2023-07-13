中大引入組合式機械臂 靈活切除前列腺癌

手術機械人系統可協助醫生手術更精確靈活。香港中文大學醫學院泌尿科手術團隊5月引入組合式機械人手術系統，並進行了在大中華地區的首次臨床測試，團隊亦已使用新系統為10名病人做根治性前列腺手術，效果令人滿意，期望未來可應用在更多手術上。
中大醫學院手術團隊自2005年引入手術機械人系統後，不同醫院均會採用有關系統作根治性前列腺手術及腎臟切除術等手術程序。現時沿用的機械人系統屬一體化系統，4個機械臂互相連接，相對較笨重，而且位置固定，難以在不同手術室之間移動，無法滿足臨床需要；其靈活性亦較低，未必可應付不同體形患者的需要。
分拆4個機械臂
組合式機械人手術系統就將4個機械臂分拆成獨立及可移動的裝置，方便運輸及定位，而控制台亦由以往的沉浸式視像改為開放式控制台，方便醫生即時留意手術室情況，其他醫生亦可在手術期間觀看及了解手術程序，有助教學及培訓。
臨床效果良好
團隊現時已使用組合式機械人手術系統進行10次根治性前列腺癌手術。根治性前列腺癌手術為一種針對原發性前列腺癌的根治療法，會將患者的整個前列腺及以及在某些情況下將周圍的淋巴結切除。10位患者在完成手術後均未有出現任何嚴重併發症，術後控制尿失禁的效果亦非常好，一半患者在術後一個月內不需用任何軟墊以防失禁。
組合式機械人手術系統與一體式機械人手術系統所用的時間、術後住院時間及效果均差不多，根治性前列腺癌手術的手術時間中位數約為182分鐘，失血量約200毫升，術後住院時間中位數為3日，患者拔除尿管的日數亦維持在8日內。
成功根治癌症
71歲的林先生於早前發現下尿路症狀，經檢查後發現血清PSA升高5.8，並在前列腺活檢中證實為前列腺癌。5月在醫生建議下以組合式機械人手術系統進行根治性前列腺癌手術，由於屬微創手術，傷口細小，林先生指過程中並無疼痛及不適。術前曾擔心未來小便需用尿喉或尿袋，但術後6至7日已拆尿喉，僅於頭一至兩日出現滲尿的情況，雖然未完全回復至以前的生活狀態，但減少不少心理壓力；現時PSA亦已低於0.3，成功根治癌症。