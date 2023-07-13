中大引入組合式機械臂 靈活切除前列腺癌

手術機械人系統可協助醫生手術更精確靈活。香港中文大學醫學院泌尿科手術團隊5月引入組合式機械人手術系統，並進行了在大中華地區的首次臨床測試，團隊亦已使用新系統為10名病人做根治性前列腺手術，效果令人滿意，期望未來可應用在更多手術上。

中大醫學院手術團隊自2005年引入手術機械人系統後，不同醫院均會採用有關系統作根治性前列腺手術及腎臟切除術等手術程序。現時沿用的機械人系統屬一體化系統，4個機械臂互相連接，相對較笨重，而且位置固定，難以在不同手術室之間移動，無法滿足臨床需要；其靈活性亦較低，未必可應付不同體形患者的需要。

分拆4個機械臂

組合式機械人手術系統就將4個機械臂分拆成獨立及可移動的裝置，方便運輸及定位，而控制台亦由以往的沉浸式視像改為開放式控制台，方便醫生即時留意手術室情況，其他醫生亦可在手術期間觀看及了解手術程序，有助教學及培訓。

