中晚期肝癌 仍有望清零

早期至中期的肝癌，可經手術切除根治，但部分中期至晚期患者，須採用全身治療，未必可完全清除癌細胞。幸而免疫組合治療的出現，除助患者控制腫瘤生長，甚至可令肝癌「降期」，變成有機會「清零」痊愈。
香港肝癌及腸胃癌基金會創辦人及主席、香港大學外科學系名譽教授潘冬平指出，肝癌為本港常見癌症第五位，2020年便有1,735宗新症，同年造成1,530死亡個案，死亡率頗高。
發展快易入侵血管
本港七至八成肝癌個案與乙型肝炎有關，潘冬平指部分患者確診肝癌時才知自己是乙肝帶病毒者，也有部分患者知道但沒想過會導致嚴重後果，「香港約有40萬人為乙肝帶病毒者，他們比一般人患上肝癌的風險高100倍。他們應每半年驗血及做超聲波檢查一次，因為肝癌發展快速，3個月可大一倍，腫瘤逾5厘米大多已入侵主門靜脈或下腔靜脈血管，一年內可達中至晚期。」
乙肝患者應定期篩檢
手術切除是根治肝癌的主要方法，惟要滿足一些條件，包括癌細胞未入侵主門靜脈和下腔靜脈、腫瘤只出現於一邊肝葉，並有足夠的肝功能；細小的早期肝癌腫瘤亦可以射頻消融根治。潘冬平強調，早發現十分重要，「能以手術切除的肝癌，生存中位數長於5年；若腫瘤小於2厘米，5年存活率接近100%。但只能接受姑息性治療(不能做手術，用藥物等控制癌症與之共存)的話，生存中位數只有約1年，分別很大。」
縮小腫瘤再手術切除
不過即使肝癌已屆中至晚期，亦非全無希望。昌哥2021年11月出現上腹痛，檢查後確診晚期肝癌，右肝腫瘤達16厘米，並轉移至右肝靜脈、下腔靜脈及上腹淋巴結。治療時先試口服標靶藥，但效果未如理想；2022年2月轉用免疫組合治療後情況明顯改善，肝癌指數大為下降至正常水平，右肝腫瘤縮至10厘米，只餘腫瘤周邊有小量活躍性，其他轉移腫瘤消失，由第四期肝癌降期為第二期。醫生評估後認為值得做手術切除右肝，有根治機會並減復發風險。術後繼續免疫組合治療徹底消滅潛伏癌細胞，現在已「清零」痊愈。
治愈率高達35%
昌哥的個案並非萬中無一，香港肝癌及腸胃癌基金會榮譽司庫、臨床腫瘤科專科醫生張寬耀指，「外國有針對中期肝癌的研究顯示，阿替利珠單抗加上貝伐珠單抗的免疫組合治療，43%人可縮小腫瘤，11%人腫瘤消失；而經過免疫組合治療令肝癌降期，再配合手術、消融或高選擇性栓塞化療，有35%患者達致腫瘤完全消失，23%患者更可停藥。可見即使中晚期患者，仍有痊愈的希望，應積極面對，勿輕言放棄。」