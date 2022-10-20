乳癌是本港女性最常見的癌症，而演變為癌症之前，都會經過「癌前病變」的階段，亦即乳腺的不典型增生。註冊中醫師關証顥建議有家族乳癌病史、患有不典型增生或者40歲以上女性，可透過服用中藥減低乳癌風險。 關証顥表示，台灣健保數據的一項研究，隨機抽出了18萬名女性，並以有否服食過中藥將她們分成兩組，結果發現服食過中藥的一組乳癌風險低47%；進一步分析下，風險降低比率與中藥總劑量有關，如多於300克便開始有效，而最有效是超過1,800克，服用得愈多，乳癌風險愈低。

中藥調理 紓解乳腺不典型增生

與肝氣有關 乳腺不典型增生雖不一定變成乳癌，但風險是一般人的4.4倍。中醫認為不典型增生跟體質和肝有關，因為乳頭屬於肝經。關証顥續指，「此症亦與女性的情志、情緒及月經有關係，例如很多女性來經前乳房脹痛，甚至乳房明顯變大，其實是肝氣疏泄出現問題；如女性平時工作壓力大、與丈夫或家人關係差的話，都容易引起肝氣問題，繼而形成乳腺不典型增生。」由於不典型增生甚至原位癌都不會引起症狀難以察覺，如經期有以上情況又年過40，可考慮做乳房X光造影檢查，及早發現問題。 周期療法消除增生 處理乳腺不典型增生，西醫除定期覆診外，有需要時可採用荷爾蒙療法，但可能引起一些副作用。中醫方面則可透過周期療法改善此症，關証顥解釋，「我們會順住月經的周期作調理，經前以疏肝活血、消滯散結為主，經後則補腎助陽、調攝沖任為原則，再結合體質用藥。常用中藥有僵蠶、山慈菇以軟堅散結，有助消除乳腺增生；三棱、莪术可活血化瘀，有抑制血管生長的作用；麥芽、山楂能消滯；仙茅、仙靈脾用作補腎；還有青皮、陳皮可以疏肝。」肝腎充足，即使遇事都可以從容面對，減少影響情緒。

