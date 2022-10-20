中藥調理 紓解乳腺不典型增生

乳癌是本港女性最常見的癌症，而演變為癌症之前，都會經過「癌前病變」的階段，亦即乳腺的不典型增生。註冊中醫師關証顥建議有家族乳癌病史、患有不典型增生或者40歲以上女性，可透過服用中藥減低乳癌風險。
關証顥表示，台灣健保數據的一項研究，隨機抽出了18萬名女性，並以有否服食過中藥將她們分成兩組，結果發現服食過中藥的一組乳癌風險低47%；進一步分析下，風險降低比率與中藥總劑量有關，如多於300克便開始有效，而最有效是超過1,800克，服用得愈多，乳癌風險愈低。
與肝氣有關
乳腺不典型增生雖不一定變成乳癌，但風險是一般人的4.4倍。中醫認為不典型增生跟體質和肝有關，因為乳頭屬於肝經。關証顥續指，「此症亦與女性的情志、情緒及月經有關係，例如很多女性來經前乳房脹痛，甚至乳房明顯變大，其實是肝氣疏泄出現問題；如女性平時工作壓力大、與丈夫或家人關係差的話，都容易引起肝氣問題，繼而形成乳腺不典型增生。」由於不典型增生甚至原位癌都不會引起症狀難以察覺，如經期有以上情況又年過40，可考慮做乳房X光造影檢查，及早發現問題。
周期療法消除增生
處理乳腺不典型增生，西醫除定期覆診外，有需要時可採用荷爾蒙療法，但可能引起一些副作用。中醫方面則可透過周期療法改善此症，關証顥解釋，「我們會順住月經的周期作調理，經前以疏肝活血、消滯散結為主，經後則補腎助陽、調攝沖任為原則，再結合體質用藥。常用中藥有僵蠶、山慈菇以軟堅散結，有助消除乳腺增生；三棱、莪术可活血化瘀，有抑制血管生長的作用；麥芽、山楂能消滯；仙茅、仙靈脾用作補腎；還有青皮、陳皮可以疏肝。」肝腎充足，即使遇事都可以從容面對，減少影響情緒。
可配合西醫治療
中藥亦可配合西醫治療使用，例如常用的荷爾蒙藥物他莫昔芬，部分使用者或會有增加子宮內膜癌風險的副作用。而另一台灣研究發現，如同時使用中藥的話，則可減低相關風險達43%。關証顥稱，「有些人會問，服用他莫昔芬時可以食人參、當歸嗎？有研究指兩者沒有衝突，食用人參和當歸亦可減子宮內膜癌風險，不過亦取決於他莫昔芬的服用總劑量，若已累積太多則效果有限。」關証顥提醒，中西藥並用有可能令藥效加強或抵銷，最好可以中西醫團隊協作，互相了解所處方的藥物；另外，藥物都要經過肝臟代謝，宜定期檢查肝功能以免帶來影響。
帶氧運動可疏肝
預防乳腺不典型增生，有家族病史者要定期檢測外，中醫角度認為要留意肝氣舒暢，常感壓力人士應多找朋友傾訴或尋求專業人士協助。此外，足夠帶氧運動也可疏肝，行山是不錯的選擇；飲食上少食煎炸，多吃疏肝食物，如玫瑰花茶、四物湯、黑糖四物膏都有幫助。如果有感自己屬於肝鬱體質、風險較高，也不妨諮詢註冊中醫師調理一下。