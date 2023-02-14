乙肝患肝癌風險高100倍 及早發現可根治

肝癌是本港第五大常見的癌症，其致命率排行第三，當中以肝細胞癌最為常見。香港港安醫院－荃灣肝膽胰臟檢查及治療中心臨床主管暨外科顧問醫生馬家榮指出，肝癌是毒性相對較高的癌症，大部分因乙型肝炎誘發，如果及早發現腫瘤並以手術移除，臨床上治愈率可接近八成。 肝癌的個案佔肝膽胰疾病總數逾半，而患者中更有逾九成體內曾帶有乙型肝炎病毒，當中男患者佔73%。馬家榮指出，乙肝帶菌者患肝癌的風險比一般人高100倍，由於乙肝病毒(HBV)屬於DNA病毒，可以整合於人體的基因組，並可於肝細胞內複製，毋須經歷肝炎及肝硬化就可直接演變成肝癌。另外HBV會引致多發性腫瘤，因此同時患有乙肝的肝癌患者復發的機會較高。

乙肝屬主因 現時慢性乙型肝炎是肝癌的主因，本港的肝癌患者中約有八成為乙型肝炎患者，其他致病因素包括二型糖尿病、吸煙、癡肥、長期過量飲酒及曾有家人或直系親屬患肝癌。馬家榮續指，慢性丙型肝炎在歐美亦開始成為致病因素，本港亦有2至7%的肝癌患者患有此病，不過現時已有藥物可根治。 由於肝臟本身沒有神經線，臨床上少於5公分的腫瘤一般沒有病徵，需透過身體檢查或覆檢才發現，直到中後期，才可能因腫瘤大到撐扯肝膜才出現腹痛，中後期的病徵包括上腹脹痛、腹部積水、眼白泛黃及噁心嘔吐等。 肝癌治療 現時的肝癌治療主要分為根治性及紓緩性兩種，前者包括肝臟切除手術、消融治療及肝臟移植；後者則包括免疫治療、放射栓塞及標靶藥物治療等。肝臟切除手術是現時國際醫學界認可最普遍及有效的第一線治療方案，馬家榮表示，據肝膽胰臟檢查及治療中心的數據，有近七成個案因及早發現，而可透過手術移除腫瘤，成功痊愈。