乳癌｜三陰性乳癌 治療不再受限

乳癌是本港女性最常見的癌症之一，如果荷爾蒙雌激素受體(ER)、荷爾蒙黃體素受體(PR)及標靶受體HER2均呈陰性，就稱為三陰性乳癌。臨床腫瘤科專科醫生戴燕萍指，三陰性乳癌屬侵蝕性癌，好發於年輕女性，傳統治療上有較大限制，近年則出現新方向，在化療上加入其他療法，提升平均存活期。
乳癌可分為原位癌及侵蝕性癌，須由醫生在顯微鏡下分辨。原位癌亦可稱作0期乳癌，即癌細胞已形成，但尚未侵蝕超過基底細胞，及未出現擴散情況；侵蝕性癌則指癌細胞已侵蝕超過基底細胞，其後出現侵蝕或轉移的風險亦會增加。
好發於年輕女性
據本港的統計資料，乳癌患者的年齡中位數是58歲，有研究指出，40歲開始，患上乳癌的風險就會增加。戴燕萍指，三陰性是乳癌中的其中一個款式，醫生一般會在癌細胞上抽取組織化驗及測試，以確定腫瘤的款式。」荷爾蒙型乳癌主要發生在較年長的女性，而三陰性、HER2等較惡的類型則好發在年輕患者身上。三陰性佔整體乳癌約5%，主要與家族遺傳及基因變化有關，值得一提的是，大部分三陰性患者均帶有BRCA基因突變。
治療選擇較少
因三陰性不同荷爾蒙受體陽性，或HER2受體陽性的類型，不能使用荷爾蒙藥或標靶藥治療。以往三陰性乳癌患者的治療選擇較少，主要依賴化療，但很多時療效並不理想，亦會有脫髮、作嘔作悶及影響抵抗力等副作用，加上化療非選擇性針對癌細胞，或損害身體其他組織。
延長存活期
現時針對三陰性乳癌的治療不再只有化療，戴燕萍稱，患者可接受化療及標靶藥、免疫療法或抗體藥物複合體等新型藥物，治療成效更理想，副作用相對較低。醫生會因應患者的情況選擇合適藥物，標靶藥適合基因攜帶者；抗體藥物複合體則適合接受第二或者第三線全身性治療的三陰性已轉移之乳癌患者。以第三線患者為例，如果只接受化療，其平均存活期約只有半年，近年，Trop-2抗體藥物複合體獲批准用於治療三陰性乳癌，而用於第三線或以上治療的乳癌患者，其平均存活期可延長至接近一年。
輔助治療縮小腫瘤
治療方案一般會根據患者期數、腫瘤大小、有否轉移至淋巴核等而定，如腫瘤大，或有淋巴核轉移，可考慮在切除手術前進行新輔助治療，例如在化療之上加上免疫療法，可增加縮細腫瘤的成功率。醫生亦會根據年輕患者的情況，盡量為她們進行乳房保留手術，如不幸需要切除乳房，也可考慮接受重建手術保持外觀。