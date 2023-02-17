免疫組合治療 保末期肝癌生活質素

肝癌為第三大的致命癌症，由於病徵不明顯，不少患者發現時已屬於中晚期，治療方法較少。香港肝癌及腸胃癌基金會榮譽秘書、內科腫瘤科專科醫生邱宗祥指出，晚期肝癌患者如使用免疫組合治療，可提高整體存活率及提升生活質素，屬一線治療選擇。

肝癌是第五大的常見癌症，常見於65歲或以上的人士，慢性乙型肝炎患者亦是患癌的高危因素，風險比一般人高100倍。由於肝癌發展快速，腫瘤體積倍增只需約4個月，最快29天，患者達晚期後，存活期中位數僅3至6個月。

病徵不明顯

邱宗祥表示，因肝臟有自我修復功能，即使只剩下小部分正常仍可運作，因此肝癌早期病徵並不明顯，至腫瘤逐漸增大，並出現病徵時，才會被察覺，很多患者發現時已達到中晚期。晚期肝癌的治療方案較少，只有標靶治療及免疫組合治療。

