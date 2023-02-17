免疫組合治療 保末期肝癌生活質素

肝癌為第三大的致命癌症，由於病徵不明顯，不少患者發現時已屬於中晚期，治療方法較少。香港肝癌及腸胃癌基金會榮譽秘書、內科腫瘤科專科醫生邱宗祥指出，晚期肝癌患者如使用免疫組合治療，可提高整體存活率及提升生活質素，屬一線治療選擇。
肝癌是第五大的常見癌症，常見於65歲或以上的人士，慢性乙型肝炎患者亦是患癌的高危因素，風險比一般人高100倍。由於肝癌發展快速，腫瘤體積倍增只需約4個月，最快29天，患者達晚期後，存活期中位數僅3至6個月。
病徵不明顯
邱宗祥表示，因肝臟有自我修復功能，即使只剩下小部分正常仍可運作，因此肝癌早期病徵並不明顯，至腫瘤逐漸增大，並出現病徵時，才會被察覺，很多患者發現時已達到中晚期。晚期肝癌的治療方案較少，只有標靶治療及免疫組合治療。
療效較顯著
傳統標靶治療為現時常用方法，但部分標靶藥會影響患者的生活質素；免疫組合治療則為一線治療選擇，療效較為顯著，整體存活期及疾病無惡化存活期均比較高，當中的兩種藥物阿替利組單抗(Atezolizumab)及貝伐珠單抗(Bevacizumab)可激發免疫系統對付癌細胞，並壓抑腫瘤血管生長因子以阻斷腫瘤的營養補給。「患者用藥後，生活質素可保持約11.2個月，比傳統標靶治療延長3倍以上，身體機能及社會職能亦可延長近3倍。」
治療後可如常生活
65歲的魏先生為末期肝癌患者，本身有三高問題，前年初到醫院抽血恆常檢驗時，發現肝指數異常，經進一步檢驗及正電子掃描(PET scan)後確診肝癌及為乙型肝炎帶菌者。確診時肝腫瘤大小約為7厘米，並打算參與藥物研究計劃，以取得免費治療。
約一個月後魏先生再接受PET scan，發現腫瘤已增大至9厘米，醫生建議立即接受免疫組合治療，即標靶藥物治療及免疫治療。第二次治療後，他的精神狀態明顯好轉，體重回升，至今已接受了22次療程，而腫瘤大小縮至5厘米，魏太指魏先生可如常生活，旁人亦難以察覺他是末期肝癌患者。
去年納安全網
免疫組合治療的費用高昂，不少患者因個人或家庭經濟上難以負擔，被迫放棄治療，魏先生就為此掏空積蓄及提取部分保險金以應付開支。邱宗祥稱，免疫組合治療藥物已於去年12月中旬納入安全網，由關愛基金提供資助，適用於未曾接受全身系統性療程且晚期或無法切除的肝細胞癌成年患者，只要屬合資格的晚期患者就可獲資助使用免疫組合治療。