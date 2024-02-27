內電治頭頸癌 再復發率降至三成內

頭頸癌是本港第五大常見癌症。根據香港癌症資料統計中心資料，2021年增近1,800宗頭頸癌新症，每年更有逾500名患者離世。由於頭頸癌在治療上有一定限制，就算在手術及放射治療(電療)後仍有復發風險，港怡醫院頭頸腫瘤治療中心因此採用近距離體內放射治療(內電)，應用於頭頸癌頸部淋巴復發癌症患者，有效降低再次復發的機率至三成以下。
頭頸癌涵蓋不同部位，其中本港最常見的是鼻咽癌，其次是口腔癌及喉癌。而口咽癌、下咽癌、腮腺癌、鼻竇癌和甲狀腺癌也屬於頭頸癌。頭頸癌的成因各有不同，鼻咽癌為感染艾巴氏病毒(EBV)或遺傳；口腔癌與煙酒有關；口咽癌則是感染人類乳頭瘤病毒(HPV)而發病。
治療限制多
現時治療頭頸癌的方法有局部治療及藥物治療，包括手術、電療、標靶治療、化療及免疫治療。港怡醫院頭頸腫瘤治療中心聯席總監、臨床腫瘤科名譽顧問醫生顏繼昌指，頭頸癌通常發生於局部位置，如能在患癌初期成功控制局部病灶，有望達至痊愈。惟有一定比例的患者確診時已屬晚期，就需結合手術、化療及電療等。
顏繼昌稱，由於頭頸位置的空間較狹窄，及有較多血管及神經線，若切除腫瘤的範圍大，可能會影響頭頸的功能，甚至引發中風的風險，所以一般醫生都難以大刀闊斧切除所有癌細胞。而進行電療時，為保護神經線和腦幹等，未必能完全清楚神經線和腦幹附近的腫瘤(如鼻咽癌)，種種限制都導致在治療上未必達到理想效果，更可能有復發風險。
術後再復發機率逾五成
頭頸癌的局部復發除了在原位復發外，亦較常在頭頸部淋巴結位置復發，接受電療後，患者的軟組織、神經線、顎骨及黏膜都會變得比較脆弱，故復發後患者未必可以再次承受體外電療。過去亦有研究顯示，單靠手術切除頭頸腫瘤的頸部淋巴復發病人，其再復發機率超過五成，因此醫生通常都不會建議復發的病人再接受切除手術。
腫瘤切除手術 X 近距離體內放射治療
為減低患者的痛楚及復發機會，港怡醫院頭頸腫瘤治療中心針對頭頸癌頸部淋巴復發癌症患者，採取「腫瘤切除手術 X 近距離體內放射治療」的方案，先由外科醫生切除患者頸部復發的腫瘤，腫瘤科醫生其後會透過影像導航，置入導管於術前的病灶。在術後一星期內利用電腦程式驅動輻射源進入導管，在近距離釋放高能量輻射，務求消滅接近血管、神經線的癌細胞。顏繼昌指，治療以根治為目標，並可將再次復發率降至三成以下，內電療程一般需時4至5日，可在術後留院時進行，不會影響康復。
成功恢復正常生活
現年71歲的姜先生在2021年初因說話困難到私家診所求醫，其後症狀持續，抽取組織化驗後發現癌細胞，確診喉癌第三期，在接受2次化療及35次電療後成功康復。不幸地，2022年底出現復發跡象，腫瘤位於氣管及食道之間的淋巴結，並包圍着氣管、食道和主動脈，淋巴腫瘤直徑達3.6厘米。醫療團隊認為即時手術風險高，不適宜切除腫瘤，於是姜先生獲轉介至另一公立醫院接受化療和免疫治療；完成大約5次化療和6次免疫治療後，仍有殘餘淋巴轉移，懷疑侵蝕食道和氣管，被評估為不宜接受手術。
至去年中姜先生到港怡醫院求醫，在醫生建議下接受腫瘤切除手術及近距離體內放射治療，接受手術及10次內電後，正電子掃描檢查顯示腫瘤已被消除，病人亦已恢復正常生活，只需定期覆診監察情況。