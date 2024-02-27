內電治頭頸癌 再復發率降至三成內

頭頸癌是本港第五大常見癌症。根據香港癌症資料統計中心資料，2021年增近1,800宗頭頸癌新症，每年更有逾500名患者離世。由於頭頸癌在治療上有一定限制，就算在手術及放射治療(電療)後仍有復發風險，港怡醫院頭頸腫瘤治療中心因此採用近距離體內放射治療(內電)，應用於頭頸癌頸部淋巴復發癌症患者，有效降低再次復發的機率至三成以下。

頭頸癌涵蓋不同部位，其中本港最常見的是鼻咽癌，其次是口腔癌及喉癌。而口咽癌、下咽癌、腮腺癌、鼻竇癌和甲狀腺癌也屬於頭頸癌。頭頸癌的成因各有不同，鼻咽癌為感染艾巴氏病毒(EBV)或遺傳；口腔癌與煙酒有關；口咽癌則是感染人類乳頭瘤病毒(HPV)而發病。

治療限制多

現時治療頭頸癌的方法有局部治療及藥物治療，包括手術、電療、標靶治療、化療及免疫治療。港怡醫院頭頸腫瘤治療中心聯席總監、臨床腫瘤科名譽顧問醫生顏繼昌指，頭頸癌通常發生於局部位置，如能在患癌初期成功控制局部病灶，有望達至痊愈。惟有一定比例的患者確診時已屬晚期，就需結合手術、化療及電療等。

顏繼昌稱，由於頭頸位置的空間較狹窄，及有較多血管及神經線，若切除腫瘤的範圍大，可能會影響頭頸的功能，甚至引發中風的風險，所以一般醫生都難以大刀闊斧切除所有癌細胞。而進行電療時，為保護神經線和腦幹等，未必能完全清楚神經線和腦幹附近的腫瘤(如鼻咽癌)，種種限制都導致在治療上未必達到理想效果，更可能有復發風險。