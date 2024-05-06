初期肺癌冇病徵 宜盡早篩查

肺癌是本港最常見的癌症，由於早期症狀不明顯，導致大部分患者確診時已屬晚期。根據癌症資料統計中心的數字，在2021年的肺癌新症中，逾半數確診時已是第四期。現年60歲的吳先生前年出現肩膀疼痛，其後確診肺癌晚期，此前完全沒有肺癌病徵，提醒大家應盡早接受檢查或篩查。

誤會是五十肩

吳先生非吸煙者，本身無飲酒習慣，過去曾患甲狀腺癌，及接受放射碘治療。2022年底出現肩膀疼痛，誤以為是五十肩導致，後向骨科醫生求診。磁力共振結果(MRI)顯示左臂骨折，當時醫生估計是病理性骨折，安排他接受進一步正電子電腦掃描(PET-CT)，結果發現右肺上葉有腫瘤。抽取組織的化驗結果為第四期肺腺癌，癌細胞已擴散至胸膜和骨頭(髖骨及肋骨)，而組織分子檢測中更發現腫瘤帶有ALK(間變性淋巴瘤激酶)變異基因。

醫生於是為吳先生安排為期兩周的放射治療，及後骨科介入治療左臂骨折，其後開始標靶治療，每日服用標靶藥。治療至今已一年多，目前進展良好，只有手腳麻痺及血脂升高等輕微副作用，生活及工作如常。

肺癌常見病徵

‧持續咳嗽

‧咳血

‧吞嚥困難

‧胸肺反覆感染或久未痊愈

‧呼吸困難

‧聲音嘶啞

‧胸口疼痛

‧原因不明的疲倦和體重下降