初期肺癌冇病徵 宜盡早篩查

肺癌是本港最常見的癌症，由於早期症狀不明顯，導致大部分患者確診時已屬晚期。根據癌症資料統計中心的數字，在2021年的肺癌新症中，逾半數確診時已是第四期。現年60歲的吳先生前年出現肩膀疼痛，其後確診肺癌晚期，此前完全沒有肺癌病徵，提醒大家應盡早接受檢查或篩查。
誤會是五十肩
吳先生非吸煙者，本身無飲酒習慣，過去曾患甲狀腺癌，及接受放射碘治療。2022年底出現肩膀疼痛，誤以為是五十肩導致，後向骨科醫生求診。磁力共振結果(MRI)顯示左臂骨折，當時醫生估計是病理性骨折，安排他接受進一步正電子電腦掃描(PET-CT)，結果發現右肺上葉有腫瘤。抽取組織的化驗結果為第四期肺腺癌，癌細胞已擴散至胸膜和骨頭(髖骨及肋骨)，而組織分子檢測中更發現腫瘤帶有ALK(間變性淋巴瘤激酶)變異基因。
醫生於是為吳先生安排為期兩周的放射治療，及後骨科介入治療左臂骨折，其後開始標靶治療，每日服用標靶藥。治療至今已一年多，目前進展良好，只有手腳麻痺及血脂升高等輕微副作用，生活及工作如常。
肺癌常見病徵
‧持續咳嗽
‧咳血
‧吞嚥困難
‧胸肺反覆感染或久未痊愈
‧呼吸困難
‧聲音嘶啞
‧胸口疼痛
‧原因不明的疲倦和體重下降
低劑量電腦斷層掃描
肺癌的風險因素包括吸煙、吸入二手煙、空氣污染、長期接觸致癌物質、有肺病史及家族遺傳等。港怡醫院肺癌治療中心聯席總監、呼吸系統科名譽顧問醫生溫志堅指，現時早期肺癌的診斷方法主要為低劑量電腦斷層掃描(Low-Dose Computed Tomography, LDCT)，可偵測到肺部極微細病變，高風險群組接受LDCT檢查後死亡率可降低20%至25%。
本港現時對於無症狀的高風險人士仍未有相關具體準則及建議。惟根據衛生防護中心的肺癌篩查建議，重度吸煙人士應與醫生商討是否接受LDCT檢查。
肺癌治療
肺癌的診斷方法包括初步檢驗、影像檢查、活組織檢查、支氣管鏡檢查、血液及腫瘤組織基因組檢查。治療方面主要分為根治性及紓緩性兩大方向，根治性治療方案包括手術、系統性治療(術前或術後化學治療、標靶治療和免疫治療)以及放射治療(可單獨採用或術後進行)；紓緩性治療方案包括用於診斷或急性症狀的手術、系統性治療(化學治療、標靶治療和免疫治療)及放射治療。
溫志堅續指，「隨癌症基因檢測技術的發展，配合放射治療設備，現時病人可接受個人化的治療方案，即使是肺癌末期病人，存活率也比以前高。」