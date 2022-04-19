前列腺癌藥費資助減治療負擔

前列腺癌是本港男士常見癌症第三位，亦是癌症殺手第四位，不容忽視。猶幸晚期患者亦仍有不少治療選擇，即使是較昂貴的標靶藥物，坊間亦有不同的資助計劃減低經濟負擔，助患者重拾生活質素。

臨床腫瘤科專科醫生李慧敏表示，雖然前列腺癌成因未明，但於已發展國家會有較多個案，因此估計與西方飲食習慣有關，如多吃紅肉、少菜、肥胖、少運動等，均會增加相關風險。其次是年齡愈大，前列腺癌風險愈高，而香港人口整體壽命每年上升，亦會引致較多個案出現。近年香港人健康意識增加，比以往多人做身體檢查，也有個案因此而發現。

徵狀易被忽略

一如大部分癌症，前列腺癌初期並沒有病徵，不少患者在癌細胞已擴散到骨、肺部等，而出現骨痛、氣喘等病徵才求醫確診。李慧敏續指，「即使腫瘤開始變大並引致徵狀，但病徵往往與良性前列腺增生相近，如尿頻、夜尿多、小便困難等，令不少長者忽略其嚴重性，除非有小便帶血這個比較令人擔憂的徵狀。」數據亦顯示，過半新症患者確診時已屆第三或第四期。

標靶治療效果顯著

如前列腺癌到了第四期，即擴散到淋巴或者其他器官，就未能以手術、放射性治療處理，主要的治療方向是雄激素去勢療法，以壓制男性荷爾蒙，延長患者生命和延遲復發。如果療法失效，則依據患者身體許可與否，選擇化療或者雄激素受體標靶藥物治療。李慧敏指出，「針對二線採用雄激素受體標靶治療的研究發現，相較化療，無惡化存活期可以延長68%、逾八成患者可控制到PSA指數，而死亡風險亦減23%，效果相當顯著。」

