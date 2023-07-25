化療藥追蹤癌細胞 殺滅乳癌

抗癌藥物發展不斷推陳出新，每隔一兩年便會出現全新的藥物。藥物種類亦由大家都耳熟能詳的化療藥和標靶藥物外，發展到近年出現的熱門藥物——免疫治療，不論是患者或其照顧者對這些藥物都可能有一些基本了解。而針對頭號女性癌症的乳癌，抗癌藥物的發展又有甚麼新進展？
臨床腫瘤科專科醫生李孔敏表示，以往乳癌的抗癌藥物主要有荷爾蒙藥物、標靶藥物和化療藥三大種類，「荷爾蒙藥物是用於治療荷爾蒙受體陽性乳癌，藥物能阻斷癌細胞表面上的荷爾蒙受體去接收荷爾蒙生長訊號，從而令癌細胞凋亡。而乳癌的標靶藥物主要是針對癌細胞的特定變異，去追蹤並抑制癌細胞，例如針對HER2受體陽性乳癌的抗HER2標靶藥物，或是針對BRCA基因突變的標靶藥物。」
抗體藥物結合體
而近年大熱的免疫治療，雖然常被用於治療肺癌、腎癌等癌症，卻沒有廣泛的數據支持用於治療乳癌。李孔敏續指，「現時免疫治療只適用於治療個別晚期的三陰性乳癌，卻不適用於最普遍的荷爾蒙陽性和HER2受體陽性乳癌。雖然如此，治療乳癌卻有另一種新的藥物種類正在快速崛起，它就是抗體藥物結合體，簡稱ADC抗癌藥(antibody-drug conjugates)。」
標靶化療二合一
李孔敏解釋，ADC是一種將標靶藥物及化療藥合二為一的抗癌藥。「ADC透過精密的藥物粒子結構將兩者連結在一起，可以同時結合兩種藥物的好處於一身。首先，標靶藥物的部分就像導航系統，能追蹤並將ADC帶入目標癌細胞內，然後集中釋放出所攜帶的化療藥去殺死癌細胞。」
減少副作用
ADC的突破之處，在於能賦予化療藥追蹤癌細胞的功能，提升抗癌效果之餘，因為化療藥能集中釋放，減少對正常細胞的傷害，副作用較全身性化療藥物輕微。未來科學家還可以根據癌細胞的獨特性，嘗試將不同的炸藥(化療藥)配上不同的導航系統(標靶藥物)去創造全新藥物。
針對晚期HER2乳癌
「現時在治療乳癌上，ADC抗癌藥主要用於晚期的HER2受體陽性乳癌。第一代的抗HER2 ADC抗癌藥於7至8年前上市作第二線治療，而新一代ADC亦於去年面世，藥效比第一代ADC大大提升。乳癌抗癌藥物發展一日千里，即使不幸患上晚期乳癌，患者亦不用灰心，相信隨著時間，將來會有更多更有效的治療選擇。」李孔敏說。