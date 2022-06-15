半數女性會患乳房良性腫瘤？

當女士在乳房自我檢查中發現硬塊時，難免感到一陣惶恐，莫非乳癌找上我？事實上，半數30歲以上女士會出現乳房硬塊，而50歲以下女士中，有七成乳房腫塊屬於良性，毋須過分憂慮，但還應求醫以排除乳癌風險。

外科專科醫生江慧中表示，不少人以為硬塊會痛，就必定是惡性腫瘤，「其實痛楚多由荷爾蒙引起，例如雌激素、黃體素等周期性的起伏，令部分女性在經期前乳房脹痛；此外，如攝取咖啡因過多，都有可能令胸部感到痛楚。而惡性腫瘤則一般不會引起疼痛。」

良性腫瘤分三類

在乳房的良性腫瘤中，會細分成非增生性、增生性及非典型增生性三類。江慧中續指，「非增生性常見有水瘤和乳腺膿腫，前者由正常乳腺分泌液體積聚而成，如果除液體外還有固體組織，便有需要抽針檢查；乳腺膿腫多於哺育期發生，出現發炎流膿。這些不會增加癌症風險，只要定期檢查便可。增生性良性腫瘤最常見是纖維瘤，表現光滑，但如直徑大於2厘米都會建議切除；若屬乳管內乳突瘤就要小心，乳頭會出血或有透明分泌物，有可能變成癌症，應盡快切除。另一需要注意的是非典型增生腫瘤，雖不會引起不適，但可能是原位癌的前身，同樣要盡快切除。」

影像檢查助確診

臨床觀察及觸診是乳房篩查的步驟之一，但由於未能發現乳房深處、體積太小的腫塊，也未能判斷為良性或惡性，因此應定期做影像診斷。江慧中認為，「乳房超聲波適合乳房密度較高的女性，能夠評估表層腫塊和區分良性囊腫和腫塊；35歲以上女士則較建議做乳房X光造影，可看到乳房結構和異常情況，如鈣化點、腫塊等；有需要亦可輔以磁力共振。」若影像報告有任何惡性的可能，便需要抽取活組織化驗進一步確認。

切除免後患

對應良性乳房腫瘤，最徹底的做法是手術切除。江慧中解釋，「乳腺腫瘤微創手術(真空輔助切片)只需局部麻醉，利用真空抽吸的概念，加上超聲波導航，將腫瘤完全切除。」微創手術適合小於3厘米的良性腫瘤，即使快速變大、邊緣不平整的亦可。傷口只有3毫米，尤其適合易留疤痕人士。但如腫瘤大於5厘米、較接近肌肉層，又或屬惡性，就不適合此手術。

或非單一性質

江慧中分享一個個案，一名三十多歲女士最近因乳房脹痛加劇而求診，經過觸診和超聲波檢查發現右邊乳房有水瘤，雖然邊緣平滑亦沒有固體組織，但因為有痛楚，所以即場抽取活組織，化驗之下發現發炎細胞，於是處方抗生素，很快便康復。「這種非單一性質的良性腫塊個案很常見，似是水瘤但有發炎，所以不能夠只看表面為良性便不理會，以致未能排除其他問題。」