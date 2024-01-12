反覆弄傷皮膚 或致癌變

皮膚癌雖然不在本港十大常見癌症之列，不過每年都有大約1,000宗新症。皮膚科專科醫生陳湧表示，預防皮膚癌除了要做好防曬，還要避免無故地不停弄傷同一個位置的皮膚，若發現身體有可疑之處，也要及早諮詢醫生。 皮膚癌主要分三大類，包括基底細胞癌、鱗狀細胞癌及黑色素瘤。陳湧解釋，「黑色素瘤是三者中最惡的，有可能會擴散，甚至致命；而基底細胞癌不是那麼致命，基本上沒有擴散風險。另外，癌症的名稱來自其出現變異的細胞，例如鱗狀細胞變異便叫鱗狀細胞癌。鱗狀細胞癌也有擴散風險，不過風險比黑色素瘤低。」

黑色素瘤發病率低

黑色素瘤可以致命，陳湧強調其發病率很低，「痣是黑色素細胞積聚，而大部分的痣都是後天形成。形成的原因未明，也許和遺傳有關。而有研究指，如果身體有多於50粒痣，癌變的風險會比較多。情況類似是1粒痣買一次六合彩，機會很小，當買50次六合彩，『中獎』機會便增加了。」



留意5徵狀 黑色素瘤的可疑因素為「ABCDE」：

Asymmetry不對稱：一邊高一邊低，或一邊圓一邊尖，都比較可疑。

Border邊界：邊界不清晰，像墨水化開由黑變啡，再變淺啡的，就要留意。

Color顏色：一般一粒痣只有一種顏色，如果一粒痣又黑又灰又紅，風險會較高。

Diameter直徑：大於5毫米就要留神。

Evolving改變：與以前不一樣，例如變大了、開始流血、出現痕癢等，都屬有改變。

陳湧續指，「並非說一粒痣大於5毫米便是癌，這些可疑因素是讓一般市民留意的，出現其中一項，有懷疑就應看醫生，可疑因素愈多便愈急切。」至於基底細胞癌的徵狀，則為一些珍珠狀丘疹，中央潰爛結痂，但無法痊愈；鱗狀細胞癌則會有紅斑、潰瘍等，生長迅速。