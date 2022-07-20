吞嚥變差 當心食道癌

食道癌在香港並不常見，每年有大約400宗新症，雖然在常見癌症中只排行20，但其死亡率頗高，2020年便有318人因此喪生，屬第十位癌症殺手，還是值得大家留意，多加預防。 臨床腫瘤科專科醫生戴燕萍表示，食道癌男性患者較多，男女比例約3.5:1，「食道癌又分鱗狀癌和腺癌兩類，亞洲較多為鱗狀癌，西方國家較多為腺癌。成因方面，鱗狀癌多因為煙酒，而台灣人吃檳榔、潮州人喝很熱的功夫茶，日本、韓國人會吃漬物泡菜，都會刺激食道。腺癌則較多因為肥胖而出現胃酸倒流，食道受胃酸影響出現變化。」

或侵蝕周圍組織 腫瘤在食道出現，最明顯的徵狀是影響吞嚥。戴燕萍指出，「很早期時患者未必感受得到，但當食道開始有損傷、潰爛，甚至被腫瘤壓迫食道，就會有吞嚥問題。起初可能是吞較硬的食物會不暢順，慢慢情況會變差，連吞流質都有問題。最嚴重是完全阻塞，吃甚麼最終都會嘔出來。」此外，當癌細胞侵蝕到食道周圍的組織，如前方的氣管，就可能令吞下的食物掉進氣管而嗆到咳嗽；如侵蝕到大動脈就可能滲血貧血，甚至不停吐血，可以致命。 早期手術根治 治療的選擇需要視乎腫瘤的位置、期數和患者的身體狀況等。位置上，如果腫瘤接近喉嚨，切除會影響聲帶的話，即使早期一般都會建議根治性化療和電療；如果位置遠離喉嚨而又適合根治性手術的話，外科醫生在切除食道後會將胃部拉上食道位置，重塑成水管形再接駁咽喉；若胃部曾做過手術，就會利用大腸或小腸重建食道。戴燕萍續指，「如屬早期腫瘤，會盡量以手術根治；至於第二至第三期，一般會用綜合治療，即先以化療和電療縮小腫瘤，再做手術切除。」



