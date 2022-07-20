吞嚥變差 當心食道癌

食道癌在香港並不常見，每年有大約400宗新症，雖然在常見癌症中只排行20，但其死亡率頗高，2020年便有318人因此喪生，屬第十位癌症殺手，還是值得大家留意，多加預防。
臨床腫瘤科專科醫生戴燕萍表示，食道癌男性患者較多，男女比例約3.5:1，「食道癌又分鱗狀癌和腺癌兩類，亞洲較多為鱗狀癌，西方國家較多為腺癌。成因方面，鱗狀癌多因為煙酒，而台灣人吃檳榔、潮州人喝很熱的功夫茶，日本、韓國人會吃漬物泡菜，都會刺激食道。腺癌則較多因為肥胖而出現胃酸倒流，食道受胃酸影響出現變化。」
或侵蝕周圍組織
腫瘤在食道出現，最明顯的徵狀是影響吞嚥。戴燕萍指出，「很早期時患者未必感受得到，但當食道開始有損傷、潰爛，甚至被腫瘤壓迫食道，就會有吞嚥問題。起初可能是吞較硬的食物會不暢順，慢慢情況會變差，連吞流質都有問題。最嚴重是完全阻塞，吃甚麼最終都會嘔出來。」此外，當癌細胞侵蝕到食道周圍的組織，如前方的氣管，就可能令吞下的食物掉進氣管而嗆到咳嗽；如侵蝕到大動脈就可能滲血貧血，甚至不停吐血，可以致命。
早期手術根治
治療的選擇需要視乎腫瘤的位置、期數和患者的身體狀況等。位置上，如果腫瘤接近喉嚨，切除會影響聲帶的話，即使早期一般都會建議根治性化療和電療；如果位置遠離喉嚨而又適合根治性手術的話，外科醫生在切除食道後會將胃部拉上食道位置，重塑成水管形再接駁咽喉；若胃部曾做過手術，就會利用大腸或小腸重建食道。戴燕萍續指，「如屬早期腫瘤，會盡量以手術根治；至於第二至第三期，一般會用綜合治療，即先以化療和電療縮小腫瘤，再做手術切除。」
控制腫瘤紓緩症狀
至於晚期食道癌，則不能根治，5年存活率一般都甚低。戴燕萍稱，「大約三成食道腺癌帶有HER2基因突變，可以用化療配合相應標靶藥，提升存活率。」至於晚期鱗狀癌患者可以接受化療以控制癌細胞。此外，免疫治療也適用於食道癌患者身上，如PD-L1檢測分數達到一定程度，可於化療期間配合免疫治療，或單獨使用免疫治療以改善病情和提高存活率。
為幫助晚期食道癌患者進食，醫生可於食道放入支架，用類似通波仔的方法撐開食道，改善吞嚥能力。電療也有助緩解吞嚥、疼痛或腫瘤出血的徵狀。但如食道完全阻塞，就可能要透過鼻胃喉，或者胃造口輸注營養液。
胃酸倒流及早檢查
食道癌整體5年存活率只有約20%，預後並不理想，因此防範於未然至為重要。除了不吸煙、少飲酒、減少進食過熱或者醃製食物之外，戴燕萍認為如有胃酸倒流徵狀人士，應向醫生查詢是否需要考慮使用胃酸抑製劑，或者做胃鏡檢查，「胃酸倒流不會一下子變成食道癌，需要時間醞釀，但如已形成巴洛氏食道症，患食道癌的風險就會提高。醫生會建議高危人士定期監察，及早發現病變。」