周期不正常 小心子宮內膜癌

子宮內膜癌是子宮體癌最常見的類型，佔約九成個案。而子宮體癌在過去10年間新症數目急增七成，達1,186宗，更進佔本港女性最常見癌症第四位，不能忽視。近年晚期子宮內膜癌的治療有所突破，最新研究更指出聯合標靶免疫治療可延長存活期達四成半。

臨床腫瘤科專科醫生潘智文指，子宮內膜即是女士每月經期都會增厚和脫落的部位，若過程出錯或有病變，便可能發展成子宮內膜癌，「至於子宮肌肉層出現癌症的話，則會稱為子宮肉瘤。」

勿忽視異常出血

若患上子宮內膜癌，會有異常出血和疼痛的徵狀。潘智文解釋，「異常出血會在九成患者身上出現，如經血變多、更年期後出血、周期不規則等，部分患者會出現帶血絲和異味的分泌物。另外，由於腫瘤壓迫周邊組織，會造成下腹痛、小便或性交時疼痛等。」惟患者或忽視出血問題，例如最常見的45至65歲患者，或以為接近更年期出血不規則而置之不理，年輕女性則以為只是經期欠規律。

肥胖遲生育增風險

對於發病率的上升趨勢，潘智文認為與人口老化、女性較遲生育或不生育、肥胖人口增加有關，「肥胖和月經周期總數增加，都會令體內雌激素水平上升而增加風險，其他如糖尿病、家族病史、曾患子宮內膜增生、乳癌或卵巢癌都屬風險因素。而使用口服避孕藥、植入非激素子宮環及懷孕，都可減低患子宮內膜癌的機率。」