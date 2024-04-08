多數乳癌屬偶發性 高危婦女至少兩年check一次

近日有報道指X-MEN美國女星奧莉花美恩(Olivia Munn)患有乳癌，而且經歷4次手術切除乳房保命，雖然乳癌在本地已經是老生常談的病症，但臨床腫瘤科專科醫生戴燕萍指，乳癌仍須更多女士關注，並要持續注意自身乳房問題。 乳癌大致上可分為三大類，包括管腔細胞型(荷爾蒙陽性型)、HER2陽性型、三陰性乳癌。而管腔細胞型乳癌，又可分為以下兩種，管腔A型：荷爾蒙受體的強度高，通常腫瘤惡性程度低，擴散速度較慢，對抗荷爾蒙治療的效果明顯；管腔B型：荷爾蒙受體強度弱，Ki67指數高，代表腫瘤惡性程度較高，除了抗荷爾蒙治療外，術後會考慮加入化療以減低復發。

僅10至15%屬遺傳 Olivia在確診乳癌兩個月前曾經與妹妹共同進行BRCA遺傳性乳癌基因檢查，當初報告指出是陰性，但最終亦確診。戴燕萍強調，在乳癌患者當中，其實只有10至15%是由遺傳所致，其餘大部分乳癌都是偶發性的。所以即使遺傳性乳癌基因檢查為陰性，也不代表不會患上乳癌。

相反，如果屬於遺傳性乳癌高風險一族，則可能有較高機會帶有遺傳性乳癌變異基因，建議可諮詢醫生，抽血檢查是否遺傳性乳癌基因攜帶者。 除以上因素外，較長時間接觸雌激素，如早於11歲就來經、較遲到更年期、從未生育、從未母乳喂哺的女性；有飲酒習慣、肥胖、缺乏運動和經常處於高度壓力的人也是乳癌的高風險人士。

每一至兩年檢查 戴燕萍提醒，根據乳癌篩查建議，44至69歲而有特定乳癌風險因素的婦女，應考慮每一至兩年接受一次乳房X光造影篩查。也應按照個人化乳癌風險因素，包括初經年齡、第一次生產年齡、直系親屬(母親、姊妹或女兒)乳癌病史、良性乳腺疾病歷史、體重指標及體能活動量，評估她們罹患乳癌的風險。詳情可參考癌症網上資源中心。 對於已確認帶有BRCA1或BRCA2致病性基因突變的人士，由於患乳癌或有關癌症的風險較高，應根據醫生的建議，定期進行相關的身體檢查。 治療方法 早期乳癌：主要以手術，視乎病情輔以術前或術後化療、標靶、抗荷爾蒙治療、免疫治療或電療以減低復發。 轉移性乳癌：視乎病情以化療、標靶、抗荷爾蒙治療、免疫治療或局部電療以延長壽命和減少症狀。 乳癌的患者存活期除了受乳癌類型影響外，還取決於乳癌分期，包括有否腋下淋巴或遠端轉移等因素。視乎分期和手術種類，術後除了抗荷爾蒙治療外，醫生會考慮加入化療、電療或標靶治療以減低復發風險。