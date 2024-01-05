大腸癌致腸塞 先支架後手術 免開造口

大腸癌是本港第二位癌症，部分大腸癌會出現「腸阻塞」併發症，糞便無法通過，令病人無法進食及排便。傳統上有不同手術可處理大腸癌引致的腸塞，但都有可能要在肚皮開一個造口代替肛門，讓大便在肚皮排出；隨科技進步，若先置入支架再做手術，便可減低開造口的機會，為病人提供多一個選擇。 外科專科醫生高彩華表示，大腸癌塞腸的情況一般出現在晚期大腸癌，「因期數較遲，腫瘤較大，容易出現腸阻塞的問題。但即使早期的腫瘤，若腫瘤的性質是『收窄性』，也有可能出現腸阻塞的情況。」

撐開腫瘤 過往處理大腸癌導致腸阻塞，一般有兩類手術處理：第一類是將腫瘤切除，然後將腸接駁或開造口；第二類是不切除腫瘤，而直接在上游的小腸或大腸位置開造口，讓大便毋須經過阻塞的腫瘤。兩類手術都必須全身麻醉，各有優勢，但都有可能需要開造口。隨著科技進步，現時有較新的方法可以處理這類腸塞問題，就是置入大腸支架。但大腸支架一般只適用於左腸、乙結腸或直腸的癌症。 高彩華解釋，「做法是將大腸內窺鏡放入肛門，當到達腫瘤的位置，在X光引導下將一條幼小的導管穿過狹窄的腸腫瘤，然後將大腸支架穿過導管線，再用X光確定位置之後打開支架，將腫瘤撐開，便可以恢復腸道的通暢。」