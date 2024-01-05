大腸癌致腸塞 先支架後手術 免開造口

大腸癌是本港第二位癌症，部分大腸癌會出現「腸阻塞」併發症，糞便無法通過，令病人無法進食及排便。傳統上有不同手術可處理大腸癌引致的腸塞，但都有可能要在肚皮開一個造口代替肛門，讓大便在肚皮排出；隨科技進步，若先置入支架再做手術，便可減低開造口的機會，為病人提供多一個選擇。
外科專科醫生高彩華表示，大腸癌塞腸的情況一般出現在晚期大腸癌，「因期數較遲，腫瘤較大，容易出現腸阻塞的問題。但即使早期的腫瘤，若腫瘤的性質是『收窄性』，也有可能出現腸阻塞的情況。」
撐開腫瘤
過往處理大腸癌導致腸阻塞，一般有兩類手術處理：第一類是將腫瘤切除，然後將腸接駁或開造口；第二類是不切除腫瘤，而直接在上游的小腸或大腸位置開造口，讓大便毋須經過阻塞的腫瘤。兩類手術都必須全身麻醉，各有優勢，但都有可能需要開造口。隨著科技進步，現時有較新的方法可以處理這類腸塞問題，就是置入大腸支架。但大腸支架一般只適用於左腸、乙結腸或直腸的癌症。
高彩華解釋，「做法是將大腸內窺鏡放入肛門，當到達腫瘤的位置，在X光引導下將一條幼小的導管穿過狹窄的腸腫瘤，然後將大腸支架穿過導管線，再用X光確定位置之後打開支架，將腫瘤撐開，便可以恢復腸道的通暢。」
兩種情況適合支架
高彩華指出，有兩種情況會考慮使用支架。
1. 緩和治療：大腸癌第四期病人或較高手術風險人士，放置大腸支架能夠作為紓緩治療，「原因是病人身體狀況不理想，手術風險較高而不適合做全身麻醉手術；或者病人不接受造口。這情況下支架永久留在體內，放置支架後希望病人腸道回復通暢，可以進食，之後病人須要接受腫瘤科的治療，例如化療、標靶治療、電療等。」
2. 手術過渡期治療(bridge to surgery)：對於適合做大腸切除手術的患者，也可先放置支架，讓病人盡快恢復進食和排便，待大腸消腫後2至4星期左右，再替病人做手術，便可以大大增加以微創手術切除腫瘤的機會，亦能大幅減低需要造口的機率。「因為病人放支架後可以進食，改善營養，而大腸壁亦會逐漸消腫，大腸接駁後愈合的機會就會大大提高。若可以使用微創手術切除腫瘤，病人出血較少，可以較快出院，當然是比較理想。」高彩華說。
留意腸塞症狀
雖然大腸支架可以永久放置在體內，但也有風險，例如有可能刺傷甚至刺穿腸壁、支架移位，或腫瘤將來長大時有可能再出現阻塞的併發症。高彩華提醒，「所以放置支架後亦不能掉以輕心，病人要留意，若再出現腸阻塞的症狀例如肚子脹痛、嘔吐、沒有放屁及沒有大便等情況，就必須緊急找外科醫生處理。」