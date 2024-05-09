女性檢測周 定期篩查防子宮頸癌

為預防子宮頸癌，除了接種HPV疫苗之外，子宮頸篩查同樣重要，有助找出初期病變及早處理。過往篩查方式主要是柏氏抹片，現在則有靈敏度更高的HPV DNA檢測。現正舉行的「女性檢測周」(5月6日至12日)，便希望一眾女士可提升自我健康意識。 臨床腫瘤科專科醫生梁廣泉表示，子宮頸癌是全球女性第四大常見癌症，常見症狀為陰道不正常出血，「例如在兩次經期之間、性交時或之後、更年期後出血都屬不正常；其他症狀包括陰道排出難聞分泌、盆骨痛楚或背痛、小便出血或痛楚等。」

預防有法 至於子宮頸癌的元凶，就是HPV(人類乳頭瘤病毒)。當子宮頸受到HPV侵襲，便可能產生異常細胞，形成子宮頸上皮內瘤，若不加理會，就有可能發展成癌細胞。梁廣泉續指，HPV有超過150種，當中約40種會感染生殖器，「如持續感染高危型HPV，例如HPV 16型及18型等，就會有較高癌變風險。因此，只要我們採取預防措施，包括接種疫苗預防感染、並定期接受子宮頸篩查，就可大大減低患上子宮頸癌的機率。」