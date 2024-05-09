女性檢測周 定期篩查防子宮頸癌

為預防子宮頸癌，除了接種HPV疫苗之外，子宮頸篩查同樣重要，有助找出初期病變及早處理。過往篩查方式主要是柏氏抹片，現在則有靈敏度更高的HPV DNA檢測。現正舉行的「女性檢測周」(5月6日至12日)，便希望一眾女士可提升自我健康意識。
臨床腫瘤科專科醫生梁廣泉表示，子宮頸癌是全球女性第四大常見癌症，常見症狀為陰道不正常出血，「例如在兩次經期之間、性交時或之後、更年期後出血都屬不正常；其他症狀包括陰道排出難聞分泌、盆骨痛楚或背痛、小便出血或痛楚等。」
預防有法
至於子宮頸癌的元凶，就是HPV(人類乳頭瘤病毒)。當子宮頸受到HPV侵襲，便可能產生異常細胞，形成子宮頸上皮內瘤，若不加理會，就有可能發展成癌細胞。梁廣泉續指，HPV有超過150種，當中約40種會感染生殖器，「如持續感染高危型HPV，例如HPV 16型及18型等，就會有較高癌變風險。因此，只要我們採取預防措施，包括接種疫苗預防感染、並定期接受子宮頸篩查，就可大大減低患上子宮頸癌的機率。」
HPV DNA檢測靈敏度高
研究指出，35至64歲的女性若能積極接受有關篩查，可大減92%因子宮頸癌而死亡的風險。惟單做柏氏抹片或出現漏診情況，有研究比較柏氏抹片及HPV DNA檢測，發現柏氏抹片未能找出第二級或更嚴重的癌前病變，甚至子宮頸癌，而HPV DNA檢測的靈敏度則達96.1%，比柏氏抹片高得多。衛生署亦建議30至64歲的婦女，如連續兩年子宮頸細胞檢驗結果正常，以後可每3年接受一次篩查；或每5年接受一次HPV DNA檢測；又或每5年接受一次HPV DNA及子宮頸細胞合併檢測。
基督教勵行會代表、註冊社工李頴妝分享個案，一名37歲的雙職媽媽於超市任職店務員，並有兩名子女，一家四口居於劏房。她每日忙於照顧子女，忽略自己的身體健康。兩名子女於基督教勵行會參與課餘託管服務，於是社工邀請媽媽參加子宮頸篩查計劃。她抱著一試無妨的心態參加，結果發現帶有HPV 16型及18型的基因，轉介專科進一步檢查，診斷為子宮頸癌前病變。幸好她可及時處理，沒有演變為子宮頸癌。
為提升女性自我健康意識，並提供簡單快捷平台照顧女性健康，多個機構合作舉辦「女性檢測周」，梁愷昍婦癌基金會執行董事Katharina Reimer希望香港女性能夠更容易得到正確的健康資訊，以及定期接受篩查，保障其健康。稍後機構將合作支持弱勢婦女安排子宮頸篩檢，名額100個，詳情將於稍後公布。