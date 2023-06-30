婦科｜周期不正常 小心子宮內膜癌

子宮內膜癌是子宮體癌最常見的類型，佔約九成個案。而子宮體癌在過去10年間新症數目急增七成，達1,186宗，更進佔本港女性最常見癌症第四位，不能忽視。近年晚期子宮內膜癌的治療有所突破，最新研究更指出聯合標靶免疫治療可延長存活期達四成半。
臨床腫瘤科專科醫生潘智文指，子宮內膜即是女士每月經期都會增厚和脫落的部位，若過程出錯或有病變，便可能發展成子宮內膜癌，「至於子宮肌肉層出現癌症的話，則會稱為子宮肉瘤。」
勿忽視異常出血
若患上子宮內膜癌，會有異常出血和疼痛的徵狀。潘智文解釋，「異常出血會在九成患者身上出現，如經血變多、更年期後出血、周期不規則等，部分患者會出現帶血絲和異味的分泌物。另外，由於腫瘤壓迫周邊組織，會造成下腹痛、小便或性交時疼痛等。」惟患者或忽視出血問題，例如最常見的45至65歲患者，或以為接近更年期出血不規則而置之不理，年輕女性則以為只是經期欠規律。
肥胖遲生育增風險
對於發病率的上升趨勢，潘智文認為與人口老化、女性較遲生育或不生育、肥胖人口增加有關，「肥胖和月經周期總數增加，都會令體內雌激素水平上升而增加風險，其他如糖尿病、家族病史、曾患子宮內膜增生、乳癌或卵巢癌都屬風險因素。而使用口服避孕藥、植入非激素子宮環及懷孕，都可減低患子宮內膜癌的機率。」
晚期治療突破
幸而本港子宮內膜癌的新症，大部分確診時屬第一期，然而亦有約10%患者已是第四期，過往研究指5年存活率只有17%。潘智文表示，「近年治療方法有新突破，結合免疫治療和標靶治療，協同效應更有效抑制腫瘤生長。」免疫治療重新激活免疫系統殲滅癌細胞的能力，而標靶治療針對血管內皮生長因子受體(VEGFR)及成纖維細胞生長因子受體(FGFR)的靶點，多角度抑制癌細胞及其血管生長。
針對非高微衛星不穩定或錯配修復基因完整(即並非DNA複製錯誤修復系統出問題，佔七至八成個案)的晚期患者，第三期國際臨床研究發現，聯合標靶免疫治療對比化療，整體存活期中位數可延長四成半至18個月；無惡化存活期亦延長七成至6.7個月；客觀緩解率達32.4%，近半患者病情穩定。
回復日常生活
曾有74歲子宮內膜癌復發患者，在外國接受3線化療亦未能控病，並有陰道出血、咳嗽及氣促徵狀。回港求醫轉用聯合標靶免疫治療，3個月後徵狀明顯改善，可回復日常生活，用藥4個月後所有腫瘤均有所縮小。
癌症資訊網慈善基金主席方嘉儀表示，「聯合標靶免疫治療成效理想，惟藥費高昂，雖有社區藥房提供資助，仍希望政府能夠銜接將相關治療納入藥物名冊，並加入關愛基金，減輕患者的經濟壓力。」潘智文提醒，女士應養成運動習慣維持健康體重，欲紓緩更年期徵狀時與醫生商討用藥安排，以減低患癌風險；一旦發現子宮內膜出現任何病變，要及早治療。