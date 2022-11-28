拆解癌症十大常見迷思

人人聞癌色變，惟坊間資訊繁多，難免以訛傳訛。有人怕手機輻射致癌，亦有人患癌後過分戒口。香港港安醫院——荃灣臨床腫瘤科顧問醫生林河清為大家拆解10個中外常見的癌症迷思，提升對癌症的認知。 一）沒有家族病史就不會患癌？

直系親屬沒患過癌症，也不代表自己不會患癌。臨床上，只有約3%至10%是遺傳，不少個案是隨年紀大而出現基因變異，提升患癌機率。另外，吸煙、暴飲暴食、欠缺運動、癡肥等也是癌症的高危因素。 二）癌症可傳染？

癌症不是傳染病。不過當感染某幾種HPV病毒可引發子宮頸癌，感染幽門螺旋菌亦可誘發胃癌，而乙肝、丙肝病毒失控，則可併發肝癌。 三）乳癌是女士專屬？

男士也會患乳癌。本地男性乳癌個案佔整體約0.49%，病徵跟女性患者相同。

四）手機會致癌？

坊間有說手機釋放輻射並被身體吸收，因此而致癌云云。手機所釋放的其實屬於低頻低能量的非游離輻射，至今仍沒有研究確切證實非游離輻射是人類患癌的風險因素。 五）止汗劑會致癌？

至今未有證據證明止汗劑可致癌。只要所含成分及劑量已得到認可機構批准，並按指示適量使用，又沒有出現敏感等不良反應，均屬安全。惟做乳房X光造影前切勿在兩腋及乳房周遭塗止汗劑，因所含的鋁鹽在X光造影上，會呈現類似鈣化點的影像，影響檢查結果。 六）染髮會致癌？

國際癌症研究機構(IARC)指出，理髮或染髮師在工作場所接觸染髮劑，屬「有可能使人類致癌」，但一般自家染髮，則不屬於此類。 七）去美容院通淋巴可排毒防癌？

人體的淋巴系統可消滅病菌病毒，而負責排走廢物毒素則主要是腎臟，因此通淋巴排毒防癌的說法並無醫學根據。而乳癌患者術後容易出現的淋巴水腫，則需要認可的物理治療師使用受專業訓練的特定按摩手法來紓緩。