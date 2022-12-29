控制體重 助防乳癌復發

近年大眾對乳癌認識增加，大部分個案都可以在早期發現，近八成半為第一至第三期，而這些患者的5年相對存活率可達九成。可是早發現、早治療並不代表乳癌不會復發，因此根治性手術之後的輔助治療變得相當重要。
本港乳癌個案中，約三分二為荷爾蒙受體陽性(HR+)。臨床腫瘤科專科醫生顏繼昌表示，荷爾蒙受體陽性乳癌代表癌細胞表面具有雌激素受體或者黃體酮受體，當癌細胞接觸到相關女性荷爾蒙便會增生。
兩成患者10年內復發
治療早期荷爾蒙受體陽性HER2陰性乳癌，一般會透過手術切除腫瘤，再配合術後輔助治療，例如電療、荷爾蒙藥物治療、化療等；如腫瘤較大，或淋巴結受影響，則會加入術前化療等，先縮小腫瘤。不過，治療過後並非一勞永逸，有兩成患者會在確診後十年內復發，部分出現遠端器官轉移。顏繼昌指出，「如患者多達4粒或以上淋巴結轉移，又或有1至3粒淋巴結轉移，同時腫瘤較惡，級別達第三級，或者腫瘤體積大於5厘米，都會有較高復發風險。」
阻截癌細胞分裂
高復發風險的患者，可以考慮於術後治療中加入兩年的CDK4/6抑制劑，阻截癌細胞接收分裂增生的訊號，延緩惡化。有研究顯示，早期患者使用CDK4/6抑制劑合併荷爾蒙治療，比起單使用荷爾蒙治療，可以減低33.6%復發風險，而且4年間的無復發或死亡的比率亦維持於高水平。使用CDK4/6抑制劑常見腹瀉、嗜中性顆粒白血球低下症和疲勞的副作用，需要在首2至3個月的適應期中適當處理，如調整劑量等，以防止副作用惡化。
脂肪細胞釋放雌激素
為減低復發風險，控制體重也是其中一環。過往數據指出，七成患者治療後體重有增加，原因可能是化療令人疲倦而減少活動量，又或荷爾蒙變化所致。顏繼昌提醒，「若患者體重增加，有可能令復發風險及死亡率上升，因為脂肪細胞亦會釋放雌激素，可刺激癌細胞生長。另一方面，體重過高也會增加糖尿病、高血壓及心臟病風險。」建議患者均衡飲食外，亦可多做帶氧及負重運動，減復發風險並提升免疫力。而多做伸展運動亦有助接受放射治療影響的肩關節回復活動幅度。
治療後可如常工作
從事寵物美容的楊小姐，去年懷孕期間感覺左胸有腫塊，當時以為脹奶沒有在意。但到生產並退奶後，左胸的腫塊更明顯，如波子般大小，遂即時求診。結果確診早期乳癌，心情跌落谷底。醫生為她安排切除手術、電療和化療等治療，再服用荷爾蒙藥物配合CDK4/6抑制劑。至今用藥大約一年，楊小姐坦言自己年紀尚輕而且有了下一代，減低復發風險十分重要，「可以徹底清除癌細胞的方法都想試，同時要保持心境開朗，勤做運動。」經過適應期後，治療並無大副作用，可如常上班。