控制體重 助防乳癌復發

近年大眾對乳癌認識增加，大部分個案都可以在早期發現，近八成半為第一至第三期，而這些患者的5年相對存活率可達九成。可是早發現、早治療並不代表乳癌不會復發，因此根治性手術之後的輔助治療變得相當重要。

兩成患者10年內復發

治療早期荷爾蒙受體陽性HER2陰性乳癌，一般會透過手術切除腫瘤，再配合術後輔助治療，例如電療、荷爾蒙藥物治療、化療等；如腫瘤較大，或淋巴結受影響，則會加入術前化療等，先縮小腫瘤。不過，治療過後並非一勞永逸，有兩成患者會在確診後十年內復發，部分出現遠端器官轉移。顏繼昌指出，「如患者多達4粒或以上淋巴結轉移，又或有1至3粒淋巴結轉移，同時腫瘤較惡，級別達第三級，或者腫瘤體積大於5厘米，都會有較高復發風險。」

阻截癌細胞分裂

高復發風險的患者，可以考慮於術後治療中加入兩年的CDK4/6抑制劑，阻截癌細胞接收分裂增生的訊號，延緩惡化。有研究顯示，早期患者使用CDK4/6抑制劑合併荷爾蒙治療，比起單使用荷爾蒙治療，可以減低33.6%復發風險，而且4年間的無復發或死亡的比率亦維持於高水平。使用CDK4/6抑制劑常見腹瀉、嗜中性顆粒白血球低下症和疲勞的副作用，需要在首2至3個月的適應期中適當處理，如調整劑量等，以防止副作用惡化。

