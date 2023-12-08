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癌症
2023-12-08 04:29:51
日報

提升健康素養 有助癌症治療

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提升健康素養 有助癌症治療

提升健康素養 有助癌症治療

 「健康素養」一詞代表一個人獲取、理解、判斷及應用健康訊息的能力，這對於癌症患者尤其重要。有調查發現患者確診後首3個月，平均接收到90項癌症相關資訊，而嘗試採用來自家人、其他患者或網上建議後，近四成人感到不適，23%人甚至感後悔。

香港防癌會癌症教育小組委員會主席、臨床腫瘤科專科醫生林嘉安表示，最怕患者會藥石亂投或諱疾忌醫，「曾有大腸癌復發個案擴散至肝臟，本來接受手術切除腫瘤有望治愈，惟患者未有如期覆診，再見醫生時已有肝功能紊亂問題，原來患者誤信『秘方』，更花了30萬元，可惜病情惡化，身體太差未能接受手術及化療，最終4星期後離世。患者的兒子也感到沮喪。」

戒糖 戒口

坊間有說戒糖或戒口餓死癌細胞的說法，其實並無根據，反令營養不均難以抗病。

影響生活質素

不論年齡和性別，健康素養都很重要，有助維持健康、預防疾病，當出現病徵也可及早察覺和求醫。而於癌症方面，有研究顯示健康素養較低人士，出現嚴重藥物不良反應風險高18倍，而生活質素、生理及情緒健康均較低。

香港防癌會向癌症患者及照顧者作出相關調查，發現每次見腫瘤科醫生只有13至24分鐘不等，半數受訪者認為時間不足，無法解決所有疑難；於是有77%人會上網找資料。亦有近六成人表示獲取及理解健康資訊有困難。

隨網上方法或感後悔

雖然網上癌症資訊很多，然而八成受訪者未能判斷其真確性，68%人認為病友經驗比醫生更值得信賴。林嘉安指出，「每個病人情況並不一樣，治療方向也不同，因此病友的經驗未必可完全套用到自己身上。」而最令人憂慮是，採取來自家人、其他患者、網上建議後，部分患者會感到不適，甚至後悔。林嘉安建議患者、照顧者提升癌症健康素養，有助剖析疑慮，作出更合適的決定。

從正確途徑尋找資訊

至於提升癌症健康素養的具體方法，林嘉安建議：
① 覆診前做好準備，將最關心的問題羅列出來，確保沒有遺漏。有詳細病情發展紀錄更佳。較年輕照顧者可陪同覆診，協助發問及記錄醫生建議。
② 網上尋找資訊時，建議從醫管局或認可的慈善組織，如香港防癌會等，尋找可靠資訊；其他轉載/分享資訊可諮詢醫護人員其真偽。
③ 除醫生外，尋找可靠諮詢渠道，如醫務社工、慈善機構的支援計劃等。
④ 照顧者及親友轉發訊息時，應先核實資訊真確性，以及是否適合患者的情況。例如剛確診第一 期乳癌，勿分享晚期乳癌及紓緩治療資訊，以免好心做壞事，徒添壓力。

香港防癌會癌症教育小組委員會主席 臨床腫瘤科專科醫生 林嘉安

(左起)傅先生、傅太及林嘉安。

減少不必要憂慮

64歲的傅太，兩年多前確診第四期非小細胞肺癌，採用免疫治療至今，病情受控。她表示網上及朋友分享而得到的資訊太多，反而自尋煩惱；有問題應向醫生發問，因為每個人情況不一，聽到的方法未必適合自己，相信專業人士可以減少不必要的憂慮。

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