提防空氣污染 研究：污染物引起炎症終致癌

過去有專家認為，空氣污染致癌是由於致癌物質進入人體後引發基因突變，但近期發表在《Nature》的一項研究就指致癌關係在於「發炎」。研究人員分析了來自英國及亞洲地區近40萬人的資料，當中包括約三萬宗EGFR陽性肺癌。

近年愈來愈多證據顯示，肺癌個案增加與空氣污染有莫大關係。最新的研究發現，空氣的微細懸浮粒子進入肺部後，可誘發肺組織發炎，繼而啟動癌症驅動基因活動，最後促使腫瘤生成。

若有感呼吸不暢、咳嗽、有痰等，宜及早求醫。

促成腫瘤發生

分析顯示，PM2.5的濃度與EGFR陽性癌的發病率有明顯的關係。研究進一步利用基因編輯令老鼠帶有致癌基因，然後讓牠們暴露於PM2.5污染物環境，其肺部隨即出現發炎情況，並導致已有EGFR突變的肺泡上皮細胞演變為腫瘤的先驅細胞，促成腫瘤發生。若老鼠接受抗炎治療，則可減低腫瘤形成風險。

盡早治療慢性炎症

研究指出，隨著年老退化，肺部帶有基因突變的細胞愈來愈多，一旦被其他狀況啟動或觸發，就會演變為癌細胞。據估計，約一成肺癌的形成與空氣污染有關。

專家指出，目前並沒有方法阻止細胞出現基因突變，也沒有方法消滅或抑制細胞變異，但就有方法可以減少空氣污染，以及盡早診斷及治療慢性炎症，從而減低肺癌的風險。