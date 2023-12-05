早期肺癌 做手術就夠？

早期癌症的治療目標為根治病情，而手術屬主要治療方法，不過早期癌症未必只做手術便一了百了。尤其肺癌的復發率頗高，手術技術進步當然有更多方法或更徹底去除腫瘤，若能同時接受術後輔助治療，可大大減低復發風險。
2021年5,978個肺癌新症中，有35.3%屬於1至3期的早期肺癌，3A期或之前都會盡量以手術根治。心胸肺外科專科醫生楊重禮指，「能否經手術切除，須視乎腫瘤和患者本身兩個條件。如可經手術切除，是治療的最上策。」
手術兩大條件
腫瘤需要屬初期才可手術切除。楊重禮解釋，「初期的意思是腫瘤不太大，沒有太遠的淋巴擴散。如果在不同肺葉都有腫瘤，當然要做正電子掃描看看會否已經擴散，沒有的話都希望做手術；如果腫瘤較大，壓迫到肺門、心臟等重要位置或器官，應考慮利用藥物如化療等，先將腫瘤縮小才做手術。」其次是患者須夠強壯，如果是吸煙多年、肺功能差的患者，連走路都氣喘，即使初期都未必可做手術，要考慮標靶藥物、電療等其他治療選擇。
傷口較小加速復原
現時肺癌手術多以影像輔助胸腔鏡切除術(VATS)進行，鏡頭透過小切口進入胸腔，醫生可以更清楚地看到腫瘤、血管等，然後經過另一個切口放入手術儀器，令切割的過程更順暢。楊重禮補充，「這個切口的大小視乎腫瘤的體積，因為腫瘤比肺部硬，加上不規則形狀，有可能需要十數厘米的切口才能取出，不過已比傳統開胸手術的傷口小很多，復原時間更短，大部分患者術後5天可出院。」近年亦有消融術的新療法，透過氣管鏡進入肺部，刺穿腫瘤並發熱將之「煮熟」。雖然此法限制較多，但亦可幫助部分不適合胸腔鏡手術的患者。
輔助治療減復發
可是，手術後並非無後顧之憂。臨床腫瘤科專科醫生潘智文表示，「數據顯示，即使第一期肺癌的5年復發風險也有約15%，第二期有30%，第三期更達50%。」所以1B期、2期及3期肺癌患者在手術後需要配合輔助治療減復發風險，「腫瘤切除後都應作基因測試，檢查是否帶有基因突變，若有，可考慮標靶治療作為輔助治療；如果PD-L1檢測有高表達的話，則應考慮接受1年免疫治療作輔助治療，比傳統手術加化療可大減57%復發風險，也增加無癌症存活期最少一半，整體存活期也有進步。」這個治療策略亦已成為國際治療指引。
步行、深呼吸增肺功能
楊重禮提醒，患者必須戒煙，以及每日做深呼吸練習，吸到盡也呼到盡，每小時10次，有助胸腔內的傷口復原，並減少出血、漏氣、積水等風險。另外，早晚步行20分鐘，每日數千步，對肺功能也有好處。「最後，患者應按醫生指示接受輔助治療，曾有個案不肯接受輔助治療，結果半年便復發，是我們不希望見到的。」