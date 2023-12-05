早期肺癌 做手術就夠？

早期癌症的治療目標為根治病情，而手術屬主要治療方法，不過早期癌症未必只做手術便一了百了。尤其肺癌的復發率頗高，手術技術進步當然有更多方法或更徹底去除腫瘤，若能同時接受術後輔助治療，可大大減低復發風險。

2021年5,978個肺癌新症中，有35.3%屬於1至3期的早期肺癌，3A期或之前都會盡量以手術根治。心胸肺外科專科醫生楊重禮指，「能否經手術切除，須視乎腫瘤和患者本身兩個條件。如可經手術切除，是治療的最上策。」

手術兩大條件

腫瘤需要屬初期才可手術切除。楊重禮解釋，「初期的意思是腫瘤不太大，沒有太遠的淋巴擴散。如果在不同肺葉都有腫瘤，當然要做正電子掃描看看會否已經擴散，沒有的話都希望做手術；如果腫瘤較大，壓迫到肺門、心臟等重要位置或器官，應考慮利用藥物如化療等，先將腫瘤縮小才做手術。」其次是患者須夠強壯，如果是吸煙多年、肺功能差的患者，連走路都氣喘，即使初期都未必可做手術，要考慮標靶藥物、電療等其他治療選擇。