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癌症
2023-10-30 04:30:25
日報

早期肺癌 標靶/免疫治療減復發

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肺癌

早期肺癌 標靶/免疫治療減復發

癌症治療不斷進步，其中一個方向是原本用於晚期癌症的治療，提早在中期，甚至早期應用，期望更有效對付腫瘤，肺癌的標靶治療及免疫治療也不例外。可是較早期的患者往往得不到「安全網」的經濟援助，令他們未必可接受到最適切的治療。

臨床腫瘤科專科醫生鄭志堅表示，過往肺癌予人的印象是由吸煙引起，沒有吸煙便不會患病，「其實近年約有半數肺癌個案與吸煙無關，其他風險因素包括空氣污染、油煙、長期接觸致癌物、患有慢阻肺病或肺結核，家族病史等。例如EGFR基因變異肺癌有不少非吸煙者、較年輕及女性患上。」

四成早期患者復發

傳統上早期肺癌主要經外科手術切除根治，按需要於術前術後加入化療或電療；未能做手術者則須同時接受電療和化療，按情況加入免疫治療。近年治療方向開始改變，建議所有肺癌個案都做基因檢測，找出有否基因變異，除有助找出合適的治療方案，也可預計患者接受治療後的痊愈機會、復發風險等。早期患者接受傳統治療，多達四成人復發；而復發未必再次於肺部出現腫瘤，或轉移到腦、骨骼或肝臟等。
 

肺癌

(左起)陳穎欣、葛珮帆、鄭志堅及陳偉傑。

肺癌

肺癌復發，可同時轉移到腦、肝、骨等部位。

延長無疾病存活期

事實上標靶治療和免疫治療已可應用在早期肺癌，作為手術後的輔助治療，可以最大限度提高療效，減低復發風險。鄭志堅引述研究指出，「輔助性標靶治療相比安慰劑，能將5年整體存活率提升10個百分點至88%；無疾病存活期中位數延長至65.8個月(安慰劑只有28.1個月)；而中樞神經無疾病存活期方面，使用標靶治療也比安慰劑改善76%，減低腦部受影響的風險。」使用免疫治療的話，無疾病存活期相對安慰劑亦有34%改善。

資助早期用藥減整體治療成本

雖然提早使用標靶或免疫治療對患者有好處，但此用藥方式並未納入藥物名冊，更非資助範圍。立法會議員葛珮帆認為，早期患者配合標靶治療可大減73%復發風險，同時節省了往後惡化為晚期肺癌的治療成本，包括藥費、住院時間等醫療負擔，對整體社會都有好處，建議推動早期肺癌政策。立法會議員陳穎欣補充，施政報告提出簡化香港引入新藥程序，有望推出半年內已可在港使用，惟仍需加快納入安全網的速度，並建議以早期肺癌作為試點，制訂長遠癌症治療略。

患者經濟困難大

病友組織「同路人同盟」向肺癌病友作出調查，主席陳偉傑表示所有受訪者都對自費藥物費用感到擔憂，「73%受訪者預計須使用一半或以上積蓄作治療，近半數人亦因藥費高昂而使用次選治療方案，甚至四成人曾向他人借錢治療續命。」同路人同盟期望政府可以加快入藥並更新早期肺癌治療指引，使病友有更多治療選擇，同時希望政府資助肺癌篩查，讓病人早發現、早治療。

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