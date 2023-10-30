早期肺癌 標靶/免疫治療減復發

癌症治療不斷進步，其中一個方向是原本用於晚期癌症的治療，提早在中期，甚至早期應用，期望更有效對付腫瘤，肺癌的標靶治療及免疫治療也不例外。可是較早期的患者往往得不到「安全網」的經濟援助，令他們未必可接受到最適切的治療。

臨床腫瘤科專科醫生鄭志堅表示，過往肺癌予人的印象是由吸煙引起，沒有吸煙便不會患病，「其實近年約有半數肺癌個案與吸煙無關，其他風險因素包括空氣污染、油煙、長期接觸致癌物、患有慢阻肺病或肺結核，家族病史等。例如EGFR基因變異肺癌有不少非吸煙者、較年輕及女性患上。」

四成早期患者復發

傳統上早期肺癌主要經外科手術切除根治，按需要於術前術後加入化療或電療；未能做手術者則須同時接受電療和化療，按情況加入免疫治療。近年治療方向開始改變，建議所有肺癌個案都做基因檢測，找出有否基因變異，除有助找出合適的治療方案，也可預計患者接受治療後的痊愈機會、復發風險等。早期患者接受傳統治療，多達四成人復發；而復發未必再次於肺部出現腫瘤，或轉移到腦、骨骼或肝臟等。

