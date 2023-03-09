機械人內窺鏡手術 助治療婦科腫瘤

本港常見的婦科癌症包括子宮體癌、卵巢及腹膜癌，以及子宮頸癌，而其他位於子宮、卵巢、輸卵管、腹膜、子宮頸及外陰的原發性或轉移癌亦屬婦科腫瘤。

本港人口嚴重老化，癌症數字有所上升，而2020年女性十大癌症中，婦科癌症就佔了3位。港怡醫院婦科腫瘤治療中心聯席總監吳東耀指，婦科癌症的手術不斷發展，現時已引入不少新技術，病人可因應需要選擇個人化的治療方案，有助減少術後疼痛及加快復元。

個人化治療

現時治療方法主要有三種，第一種為手術，包括腹腔鏡及機械人輔助手術、腹腔溫熱灌注化療及前哨淋巴造影等；第二種為術前輔助性、輔助性及術後治療，包括化療、荷爾蒙療法、標靶治療及免疫治療；最後一種為放射治療，亦即是電療，包括近距離放射治療及體外放射治療。

吳東耀強調，治療目標是將病人的病楚減到最低，讓病人盡快回到正常生活，同時又可以保證病人的存活率。故治療中心的跨專科團隊會考慮手術的必要性，及利用最適合的工具，為病人制訂個人化治療方案。

微創手術不斷進步

微創手術近年不斷進步，最早期以多孔腹腔鏡進行，後改用單孔腹腔鏡，手術時需在病人肚臍開1.5至2.5厘米的切口，並使用5至12毫米的手術儀器，以人手方式將子宮或纖維瘤切成小塊取出樣本。此手術方式可以輕易切除畸胎瘤，但儀器會較為擠擁及可能出現碰撞，內視鏡的空間感亦較差。

較新的機械人內窺鏡系統，改善視角問題，令操控更精確靈活，減低病人術後出血及疼痛情況。經陰道自然腔道內鏡手術(vNOTES)更毋須在身體表面開切口，利用人體自然孔洞置入機械人內窺鏡做手術，由於不會留下傷口，出血量少，有助於加快術後復元。