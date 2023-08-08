甘草提取物 有望治療胰臟癌

胰臟癌是一個難處理的癌症，有「癌症之王」的稱號，因為它沒有初期表徵，一般的身體檢查也不會發現，而且容易擴散，很多時到晚期才確診，同時也缺乏有效的治療。香港浸會大學研究團隊最新發現甘草中的異甘草素具有抗癌的作用，而且與化療具有協同效應，成為胰臟癌治療的新希望。 浸大中醫藥學院教學科研部副教授高加信博士表示，「胰臟是人體重要器官，負責產生大部分消化酶，包括胰島素。患者若因不同原因切除了胰臟，將會引致糖尿病。」故此胰臟癌患者不能將整個胰臟切除，亦令適合手術治療(惠普爾胰十二指腸切除術)的患者減少至約20%。



死亡率逾九成 手術要同時切除十二指腸，再將不同器官接駁起來，風險頗高，而術後復發風險亦高；至於不適合手術和已出現擴散的患者，暫時只有化療可用(吉西他濱)，惟有效率只有10%，多數患者於1至3個月內出現抗藥性，化療本身的毒性也不適合長期使用。高加信續指，「全球數據指胰臟癌死亡率達93%，5年存活率僅12%。尋找胰臟癌新治療方案的迫切性很高。」 令癌細胞凋亡 甘草在中醫藥中常作調和之用，加強療效、減低毒性，而今次浸大研究團隊透過網絡藥理學，就胰臟癌潛在疾病標記物，以及甘草中的植物化學物具備的生物治療活性作篩選，發現異甘草素或具有療效。高加信稱，「異甘草素具有抗炎、抗病毒、抗氧化、免疫調節、保肝和護心作用。我們利用兩組人類胰臟癌細胞株做實驗，發現使用濃度為12.5和25微克分子的異甘草素，可減癌細胞存活量五成和八成，有效令癌細胞凋亡。」

