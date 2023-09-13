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癌症
2023-09-13 04:29:53
日報

甲狀腺癌 標靶治療 助維持生活質素

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甲狀腺癌 標靶治療 助維持生活質素

甲狀腺癌 標靶治療 助維持生活質素

甲狀腺癌位列本港女性最常見癌症新症第五位，雖然此症5年存活率達九成以上，可是高達20%至25%患者會於10年後復發，甚至擴散至骨、肺部等。癌症資訊網慈善基金希望政府可將甲狀腺癌標靶藥物納入安全網，減輕患者接受治療的經濟壓力。

香港甲狀腺學會副會長、臨床腫瘤科專科醫生陳穎樂表示，甲狀腺是位於頸部前方的蝴蝶形器官，功能是生產甲狀腺激素，以調節體內其他系統的代謝率，「包括心臟、消化系統、腦神經系統、女性生殖系統、腎臟等，都會受到甲狀腺素的影響。」

甲狀腺癌

甲狀腺癌雖然治愈率高，不過有約四分一患者會復發。

多於早期發現

若患上甲狀腺癌，早期或未必有徵狀，當腫瘤漸大就會發現頸部及頸部淋巴腫脹，也可能阻礙吞嚥和呼吸，若侵蝕聲帶神經線則會令聲音變得沙啞。陳穎樂續指，「幸而現時大眾較關注健康，如看見頸部腫脹一般都會求醫，所以大部分患者都可在早期發現。」加上甲狀腺癌生長較緩慢、侵襲性低，所以治愈率較高。癌症資訊網慈善基金主席方嘉儀補充，「惟仍有約5%患者確診時已屬晚期，統計上65歲以上甲狀腺癌患者的死亡率亦顯著上升。」

部分患者放射碘治療無效

早期甲狀腺癌可透過手術切除，再按需要使用放射性碘治療、放射治療等。陳穎樂解釋，「放射性碘治療可被甲狀腺吸收，用輻射殺滅殘餘癌細胞，每9至12個月做一次，有助遠端擴散患者穩定病情。」惟三分一擴散性甲狀腺癌患者對放射性碘治療無效，他們的存活期中位數只有3年左右。

針對這些患者，可考慮使用標靶藥物控制病情，第三期中國患者臨床研究結果指出無惡化存活期中位數接近兩年，近七成患者有療效。

香港甲狀腺學會 陳穎樂 癌症資訊網慈善基金 方嘉儀

(左起)陳穎樂、黎先生、方嘉儀。

徵狀大為改善

59歲的黎先生於2005年因為家人發現其頸部腫脹而求診，手術切除腫塊並化驗後確診甲狀腺癌，經過數次手術及放射性碘治療，情況得以控制。可是到2020年，黎先生因氣促及多痰求醫，發現癌細胞擴散到肺部。醫生雖建議使用標靶治療，但因為藥費昂貴，黎先生未有考慮，先自行忍耐病徵。至今年3月，徵狀開始嚴重到影響生活，上一層樓梯都要「回氣」，於是開始用標靶藥，現可維持原有生活質素，繼續全職工作。

望納入安全網

有關標靶藥的費用昂貴，每月需要約3萬多港元，並非每位患者都可負擔，黎先生便因此延遲了治療。方嘉儀指有關藥物在內地、英國、韓國等已納入資助多年，惟香港情況仍然落後。癌症資訊網慈善基金希望政府及關愛基金當局，能夠以患者的福祉為先，盡快將甲狀腺標靶治療納入藥物安全網，減輕患者接受治療的經濟壓力。

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