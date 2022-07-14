留意可改變因素 預防乳癌

由1993年至2019年間，本港女性確診乳癌個案增加了3倍，且有年輕化趨勢，2019年新症中近三成患者為50歲或以下，而患者年紀愈輕，往往長遠存活數據愈差。女士不妨多留意風險因素加以避免，預防乳癌。 香港乳癌資料庫督導委員會成員、內科腫瘤科專科醫生趙頴欣表示，部分乳癌風險因素無法改變，如年齡、家族病史、基因遺傳、早來經或遲停經等，但有些則屬可改變因素，「肥胖、缺少運動、飲酒、從未生育或35歲後才首次生育、從未哺乳、更年期接受荷爾蒙補充劑治療等，都會增加乳癌風險，這些都可避免。」另外，避免吸煙、減低精神壓力、正常作息時間、不過量進食肉類及奶製品，可整體減低罹癌機率，對預防乳癌都有幫助。

荷爾蒙治療

即使早期的乳癌，手術切除腫瘤之後都會作基因檢測分類，當中大多為荷爾蒙受體陽性(HR+)，即癌細胞會受雌激素或黃體酮刺激而生長，術後需要接受荷爾蒙治療，抑制相關荷爾蒙分泌。趙頴欣指方法有很多，「如透過外科手術切除卵巢、於門診接受盆腔放射治療、注射停經針等。現時亦有口服藥可選擇，包括針對停經後患者的芬香環酶抑制劑(AI)、抗雌激素藥物如三苯氧胺，又或雌激素受體抑制劑等，可因應患者個別情況而選用。」

延長存活期

只靠荷爾蒙藥物治療，晚期乳癌患者的整體存活期中位數不超過3年，新型藥物CDK4/6抑制劑便有助延長存活期。研究顯示，無論使用AI或荷爾蒙針劑的停經後患者，抑或使用荷爾蒙治療配合黃體化激素釋放激素(停經針)的停經前患者，額外使用CDK4/6抑制劑，可將整體存活期中位數延長10至12個月不等，到達4.5至5年。情緒和社交亦延遲11個月和9個月才變差，患者可享較佳生活質素。趙頴欣提醒，CDK4/6抑制劑或帶來嗜中性白血球減少、肝膽毒性、口腔潰爛、噁心、腹瀉等副作用，而市面上幾款CDK4/6抑制劑的整期存活期數據不一，可與醫生商討選擇。」