癌症年輕化或與人類加速老化有關

癌症個案一直以來都持續增加，近年更見年輕化，例如大腸癌及乳癌等癌症的年輕化情況更為明顯，箇中原因令人費解，更可能影響預防和及早發現的可能。最新研究更發現，除了飲食習慣、環境荷爾蒙及癌症篩查普及等因素之外，愈來愈多年輕人患癌可能是人類加速老化所致。
20%確診時55歲以下
根據美國癌症協會的數據，當地2019年呈報的癌症個案中，有20%癌症病人確診患病時年齡在55歲以下，比例是1995年的兩倍。為了找出這種趨勢背後的原因，美國華盛頓大學的研究團隊，以生理年齡的觀念，探討加速老化和癌症年輕化之間的關聯。生理年齡是指身體細胞的年齡狀態，是依據身體機能產生的變化程度推算而來，數值與生活模式、壓力及基因等有高度關連性。
分析近15萬人
研究人員共分析近15萬名年齡介乎37至54歲人士的醫療紀錄，透過觀察9項血液檢查數據，包括：白蛋白、肌酐酸、血糖、C-反應蛋白、血液淋巴球百分比、葡萄糖、紅血球平均體積、鹼性磷酸酶、最小和最大紅血球的大小差異，從而推算個人的生理年齡，並與實際年齡作出比較，以確定是否有提早老化，以及對患癌風險的影響。
結果發現，1965年以後出生的人，比1950年至1954年出生的人，出現提早衰老的機會高出17%。分析更顯示，生理年齡較高者，55歲以前患癌的機會高2倍。
未能確立兩者關係
專家指出，研究結果只提出提早衰老與癌症年輕化有關，但未能確立兩者的因果關係，過去亦有不少證據指不良生活及飲食習慣會導致癌症患者年輕化，而不健康的生活模式又確實加速身體老化，兩者並沒有衝突。