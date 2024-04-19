癌症年輕化或與人類加速老化有關

癌症個案一直以來都持續增加，近年更見年輕化，例如大腸癌及乳癌等癌症的年輕化情況更為明顯，箇中原因令人費解，更可能影響預防和及早發現的可能。最新研究更發現，除了飲食習慣、環境荷爾蒙及癌症篩查普及等因素之外，愈來愈多年輕人患癌可能是人類加速老化所致。

20%確診時55歲以下

根據美國癌症協會的數據，當地2019年呈報的癌症個案中，有20%癌症病人確診患病時年齡在55歲以下，比例是1995年的兩倍。為了找出這種趨勢背後的原因，美國華盛頓大學的研究團隊，以生理年齡的觀念，探討加速老化和癌症年輕化之間的關聯。生理年齡是指身體細胞的年齡狀態，是依據身體機能產生的變化程度推算而來，數值與生活模式、壓力及基因等有高度關連性。