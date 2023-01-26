癌症｜港大醫學院揭癌症免疫治療失效原因

免疫治療是對付不同癌症的一線治療，但並非人人都可獲得療效，有效反應率僅有20至30%。港大醫學院早前發現能消滅癌細胞的CD8+ T細胞會被一種稱為I型干擾素抑制，導致免疫治療對付腫瘤失效，即發現了免疫治療失效的原因。有關研究結果已刊登於學術期刊《Cell Reports》。

T 細胞耗竭 正常情况下，CD8+ T細胞會持續消滅癌細胞，進而抑制腫瘤增生，但T細胞免疫效應功能會漸漸喪失，即「T細胞耗竭」，當T細胞耗竭，腫瘤便能避過免疫系統並失控生長，因此免疫治療的主要目標是防止或逆轉CD8+ T細胞耗竭。 是次研究的目標，就是找出完全耗竭並失效的T細胞的成因，並控制CD8+ T細胞不會耗竭。研究團隊發現，I型干擾素在「T細胞耗竭」的發展過程中，對腫瘤的免疫治療有著十分不利的影響，對免疫治療失效的癌症病人，其體內具有高水平的IFN-I干擾素訊號。