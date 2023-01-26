癌症｜港大醫學院揭癌症免疫治療失效原因

免疫治療是對付不同癌症的一線治療，但並非人人都可獲得療效，有效反應率僅有20至30%。港大醫學院早前發現能消滅癌細胞的CD8+ T細胞會被一種稱為I型干擾素抑制，導致免疫治療對付腫瘤失效，即發現了免疫治療失效的原因。有關研究結果已刊登於學術期刊《Cell Reports》。
T細胞耗竭
正常情况下，CD8+ T細胞會持續消滅癌細胞，進而抑制腫瘤增生，但T細胞免疫效應功能會漸漸喪失，即「T細胞耗竭」，當T細胞耗竭，腫瘤便能避過免疫系統並失控生長，因此免疫治療的主要目標是防止或逆轉CD8+ T細胞耗竭。
是次研究的目標，就是找出完全耗竭並失效的T細胞的成因，並控制CD8+ T細胞不會耗竭。研究團隊發現，I型干擾素在「T細胞耗竭」的發展過程中，對腫瘤的免疫治療有著十分不利的影響，對免疫治療失效的癌症病人，其體內具有高水平的IFN-I干擾素訊號。
脂質過氧化
研究團隊透過分析公開資料庫中癌症病人測序數據及進行體外培養免疫細胞及動物模型實驗，發現長期而持續的IFN-I訊號誘發了脂質過氧化，繼而令CD8+ T細胞完全耗竭，免疫治療亦因此而失效。另外，研究團隊亦發現，對抗腫瘤免疫效應有害的IFN-I-LPO通路可作為一種生物標記，有望用於改善治療方案及實現患者的個人化治療。
領導研究的港大醫學院生物醫學學院助理教授寧珖聖希望研究可為增強免疫治療的療效開闢新方向，他們會繼續進行有關臨床試驗，以確定進行IFN-I阻斷治療的適當時間、療效及安全。