發聲吞嚥突困難 或患頭頸癌

香港頭頸科醫學會義務秘書、外科專科醫生黎逸玲表示，頭頸癌指腦部及甲狀腺以外，於頭頸部位出現的癌症，並以原發部位命名，如鼻咽癌、口腔癌、喉癌等，病理表現以鱗狀細胞癌為主，佔約九成；風險因素包括吸煙、喝酒、HPV或EB病毒等感染，以及遺傳因子改變等。

雖然頭頸癌的關注度不及大腸癌及乳癌，但亦屬本港常見癌症之一，每年造成約210宗死亡個案，死亡率達三成。頭頸癌本身及手術治療均可影響吞嚥、言語等功能，加上此症有年輕化趨勢，因此近年治療上趨向保留器官，更著重輔助性電療、化療、標靶及免疫治療，減少後遺症。

頭頸結構複雜

根據發病位置不同，患者會表現出不同徵狀，例如口腔癌常見數周不愈的痱滋、口咽及下咽部位癌變則會吞嚥及發聲困難。黎逸玲指，外科手術是頭頸癌的核心治療之一，根據檢查結果去決定腫瘤及其邊緣的切除範圍，有需要亦會處理頸淋巴結，「頭頸結構複雜，腫瘤位置或影響手術切割範圍及重建的需要，如舌癌長於舌尖，只須切除部分舌頭；如於舌側位置，或須同時切除部分牙骨；接近舌根的話，則可能要全舌連同聲帶切除。傷口大的話便需要做重建手術。」

盡量保留器官

雖然切除範圍愈大愈有助降低復發風險，但難免帶來破壞及後遺症，包括外觀、咀嚼、吞嚥、發聲、呼吸等，亦有個案需要永久以胃管進食，或透過造口呼吸，大大影響生活，於是近年頭頸癌手術治療偏向盡量保留器官，再輔以電療、化療、標靶或免疫治療。

香港頭頸科醫學會主席、臨床腫瘤科專科醫生林嘉安續指，「若針對轉移性頭頸鱗狀細胞癌，過往一線治療是化療及標靶治療，而最近的第三期臨床研究證實，單用免疫治療PD-1抑制劑或聯合化療同用，比傳統化療及標靶治療有更佳整體存活效益，減低死亡風險約兩成，現成為一線治療的新選擇。」而免疫治療有可能出現炎症性副作用，暫時亦不適用於鼻咽癌一線治療。