肺癌為本港首位致命癌症，2021年共有逾4千人死於肺癌，佔癌症死亡總數的26.7%。臨床腫瘤科專科醫生李慧敏指，肺癌主要可分為小細胞癌及非小細胞癌，未必所有肺癌都與吸煙有關，而空氣污染亦可能是其中一個致癌因素。

非小細胞癌佔了肺癌新症個案約八成以上，而其餘的小細胞癌則只佔了5%至10%。李慧敏表示，非小細胞癌及小細胞癌無論在術後及治療上都有很大的分別，因此有分類之需要。

肺癌未必與吸煙有關？

李慧敏續指，「小細胞癌大部分生長在支氣管附近，成因主要與吸煙有關，其生長速度非常快，而且易於擴散，七成病人在發現患病時已是第四期；相反非小細胞癌未必每一種都與吸煙有關，尤其是肺腺癌，有一半至七成的病因是基因突變。」非小細胞癌中最常見的是肺腺癌，約佔新症個案六至七成，並多見於非吸煙者及女性，近年亦有上升的趨勢。除肺腺癌外，鱗狀癌、大細胞癌等亦是常見的非小細胞癌。

一成吸煙者最終罹癌

雖然並非每一種肺癌都與吸煙有關，惟李慧敏強調，吸煙仍是導致肺癌的主要成因，「長期吸煙的人士中，最終有10%會患上肺癌，吸煙及非吸煙者患上肺癌的風險約相差20倍；二手煙亦不能看輕，長期吸入二手煙比起完全沒有吸煙的人士，風險亦會高出3倍。」除吸煙外，如果長期吸入化學物料、建築物料、廚房油煙及燃燒煙燭、常食醃製類食物、燒烤、少食蔬菜水果及含有維他命A的食物，都可能增加患癌風險。