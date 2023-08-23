肺癌為本港首位致命癌症，2021年共有逾4千人死於肺癌，佔癌症死亡總數的26.7%。臨床腫瘤科專科醫生李慧敏指，肺癌主要可分為小細胞癌及非小細胞癌，未必所有肺癌都與吸煙有關，而空氣污染亦可能是其中一個致癌因素。
非小細胞癌佔了肺癌新症個案約八成以上，而其餘的小細胞癌則只佔了5%至10%。李慧敏表示，非小細胞癌及小細胞癌無論在術後及治療上都有很大的分別，因此有分類之需要。
肺癌未必與吸煙有關？
李慧敏續指，「小細胞癌大部分生長在支氣管附近，成因主要與吸煙有關，其生長速度非常快，而且易於擴散，七成病人在發現患病時已是第四期；相反非小細胞癌未必每一種都與吸煙有關，尤其是肺腺癌，有一半至七成的病因是基因突變。」非小細胞癌中最常見的是肺腺癌，約佔新症個案六至七成，並多見於非吸煙者及女性，近年亦有上升的趨勢。除肺腺癌外，鱗狀癌、大細胞癌等亦是常見的非小細胞癌。
一成吸煙者最終罹癌
雖然並非每一種肺癌都與吸煙有關，惟李慧敏強調，吸煙仍是導致肺癌的主要成因，「長期吸煙的人士中，最終有10%會患上肺癌，吸煙及非吸煙者患上肺癌的風險約相差20倍；二手煙亦不能看輕，長期吸入二手煙比起完全沒有吸煙的人士，風險亦會高出3倍。」除吸煙外，如果長期吸入化學物料、建築物料、廚房油煙及燃燒煙燭、常食醃製類食物、燒烤、少食蔬菜水果及含有維他命A的食物，都可能增加患癌風險。
PM2.5最危險
不少人認為空氣污染只會影響上呼吸道，但空氣中的細微粒子其實可以突破身體的防線進入肺部，甚至經循環系統攻擊心臟及腦部。李慧敏解釋，「最具影響性的是懸浮粒子，而當中最大傷害力的是直徑小於2.5微米的懸浮粒子，即PM2.5，這些粒子的直徑為頭髮的60分之一，一旦進入肺部的氣泡，就會直接增加患癌的風險。」
易錯過黃金治療時間
李慧敏提醒，任何人士一旦出現肺癌徵狀，包括長期咳嗽、痰中有血、氣喘及咳嗽時隱隱作痛等，都應該立即檢查；不過部分患者徵狀不明顯，或僅感覺到疲倦、乏力、食慾不振及體重下降等。另外，如肺癌不幸轉移至其他器官，患者可能會出現腹脹、骨痛、頭痛或癲癇等徵狀，都建議做詳細檢查，「由於初期徵狀不明顯，很多患者都錯過了最佳治療時間，更有約六成病人在確診是已屬第四期」。
醫生為患者採集痰的樣本化驗、照肺部X光，進一步檢查則包括肺部電腦掃描、全身正電子掃描、腦部磁力共振及活檢，甚至基因檢測，以便找出最適合的治療。